Inscrições para edição especial do Casamento Coletivo em Rio Branco começam no dia 5 de agosto

Ao todo, 500 uniões civis serão oficializadas por meio do Projeto Cidadão; habilitações dos casais que desejam oficializar a união civil acontecerão entre os dias 5 e 9 de agosto, no Fórum Barão do Rio Branco

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) se prepara para realizar, por meio do Projeto Cidadão, mais uma edição do Casamento Coletivo, em Rio Branco. O evento, dessa vez, será realizado no dia 6 de setembro, às 17 horas, no Parque de Exposições Wildy Viana, durante a Expoacre, a maior feira de negócios agropecuários do Acre.

Os casais interessados em oficializar suas uniões devem ficar atentos para se habilitar a tempo a uma das 500 vagas disponíveis. As habilitações acontecerão somente entre os dias 5 e 9 de agosto, no horário das 8h às 14h, no Fórum Barão do Rio Branco (Rua Benjamin Constant, nº 1.165, Centro). O procedimento é obrigatório para todos os casais, que deverão apresentar documentos, como certidão de nascimento, casamento, averbação do divórcio (para os divorciados), entre outros.

Confira abaixo a documentação completa exigida para noivos solteiros, noivos divorciados e noivos menores de idade. É importante citar que as certidões devem estar atualizadas há seis meses.

