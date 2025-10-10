Inscrições para cursos técnicos no Ifac vão até 31 de outubro

O Instituto Federal do Acre (Ifac) segue com as inscrições abertas para o processo seletivo 2026/1 até o dia 31 de outubro, às 17h. Ao todo, estão sendo ofertadas 990 vagas distribuídas entre cursos técnicos integrados e subsequentes, em diferentes campi da instituição no estado.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo sitehttps://selecoes.ifac.edu. br.

Os cursos técnicos integrados são voltados a estudantes que estão concluindo o 9º ano do ensino fundamental em 2025 e iniciarão o ensino médio em 2026. Já os subsequentes são destinados a quem já concluiu o ensino médio e deseja se qualificar para o mercado de trabalho.

Entre as opções disponíveis estão cursos nas áreas de Agropecuária, Administração, Informática, Edificações, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Biotecnologia, Comércio, Florestas, Alimentos, Recursos Humanos e Zootecnia, ofertados nos campi Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Xapuri e Baixada do Sol (Transacreana).

O Ifac reforça que as inscrições encerram-se no dia 31 de outubro, e os interessados devem ficar atentos aos prazos e às orientações do edital disponível no portal de seleções.

Dúvidas e outras informações podem ser enviadas para o e-mail selecao.tecnicos@ifac. edu.br.

