Inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol no Ifac seguem abertas; veja como se inscrever

Ainda dá tempo de garantir uma vaga nos cursos gratuitos de inglês e espanhol oferecidos pelo Instituto Federal do Acre (Ifac). As inscrições seguem abertas e podem ser feitas até o dia 28 de novembro, com aulas previstas para o 1º semestre de 2026 no campus Rio Branco, no bairro Xavier Maia.

Ao todo, são 50 vagas destinadas à comunidade externa, estudantes e servidores do Ifac. A seleção será realizada por sorteio, marcado para o dia 8 de dezembro, a partir das 8h30, no próprio campus.

Os cursos são voltados para iniciantes, com inglês às segundas-feiras e espanhol às quintas-feiras, sempre das 17h30 às 19h30. Para se inscrever, o candidato deve ter no mínimo o Ensino Fundamental II e idade mínima de 14 anos, além de um e-mail válido e o preenchimento correto do formulário eletrônico.

Quem não tiver acesso a dispositivos com internet pode se inscrever presencialmente na Coordenação de Idiomas (Nuceli), nos dias 3, 10 e 24 de novembro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, apresentando documento oficial com foto.

Os links de inscrição são:

Inglês – Servidores e Estudantes do Ifac: Clique aqui

Clique aqui Inglês – Comunidade Externa: Clique aqui

Clique aqui Espanhol – Servidores e Estudantes do Ifac: Clique aqui

Clique aqui Espanhol – Comunidade Externa: Clique aqui

Dúvidas e informações adicionais podem ser enviadas para o e-mail [email protected]