Inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol no Ifac seguem abertas; veja como se inscrever
São 50 vagas para comunidade, estudantes e servidores; aulas começam no 1º semestre de 2026.
Show de Bruno & Marrone é confirmado para 2026 em Rio Branco
A dupla sertaneja Bruno & Marrone foi confirmada como atração em Rio Branco em 2026. O anúncio foi feito pela agência de publicidade AcreFest Eventos por meio das redes sociais, neste sábado, 1º, prometendo um dos maiores shows já realizados na capital acreana.
De acordo com a publicação, o evento reunirá grandes sucessos que marcaram gerações e contará com toda a emoção característica das apresentações da dupla, que tem mais de três décadas de carreira e é reconhecida como um dos nomes mais consagrados da música sertaneja.
A data, o local e o início das vendas de ingressos ainda não foram divulgados.
Ambulantes relatam poucas vendas em Rio Branco neste Dia de Finados
Durante o Dia de Finados, celebrado neste domingo (2), no Cemitério São João Batista, em Rio Branco (AC), dezenas de vendedores ambulantes de flores e velas relataram boas expectativas de vendas ao longo do dia.
O comerciante Renan afirmou que os preços das flores variam entre R$ 5 e R$ 40 e que as vendas já alcançaram cerca de 70% do esperado. “Creio que o dia será produtivo”, disse.
Outra vendedora, que preferiu não se identificar, contou que as vendas ainda estavam abaixo do esperado. “Espero que melhore, mas por enquanto está devagar. Até agora não passamos de 40% das vendas”, relatou.
Túmulo de bebê que apresentou sinais vitais após ser declarado morto é um dos mais visitados
O túmulo do recém-nascido José Pedro, que emocionou o Acre ao voltar a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, tem sido um dos mais visitados neste domingo (2), Dia de Finados, no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco.
José Pedro faleceu no fim de outubro na UTI do Hospital da Criança, onde estava internado desde o dia 25 de outubro, recebendo cuidados intensivos de uma equipe multiprofissional. O bebê nasceu prematuro, com apenas 24 semanas de gestação, e não resistiu às complicações do quadro clínico.
Segundo apuração, muitas pessoas que visitam o cemitério perguntam onde fica a sepultura, localizada na quadra 103. José Pedro foi enterrado como natimorto, e o caso comoveu a população acreana pela força simbólica de sua breve vida.
