Inscrições para cavalgada da 50ª Expoacre estão abertas em Rio Branco

Termina nesta sexta-feira, 18, o prazo para inscrições no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025. No Acre, 468 vagas foram disponibilizadas em cursos de instituições privadas de ensino superior. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Portal Acesso Único (https://acessounico.mec.gov.br).

Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) ofertou 74.500 vagas nesta edição, distribuídas em mais de 18 mil cursos de 1.215 instituições de ensino superior em todo o país. O Acre aparece entre os estados com menor número de oportunidades, à frente apenas de Amapá (342) e Roraima (146).

Podem concorrer às vagas candidatos que tenham participado do Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação. Além disso, é exigido que a renda familiar bruta per capita seja de até três salários mínimos. Quem possui contrato ativo ou pendências com o Fies não pode se inscrever.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de julho, e os selecionados deverão complementar a inscrição entre 30 de julho e 1º de agosto. A lista de espera será utilizada de 5 de agosto a 19 de setembro.

Desde 2024, o programa conta com o Fies Social, que reserva 50% das vagas para estudantes de baixa renda inscritos no CadÚnico. Também há cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

