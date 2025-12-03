Inscrições do processo seletivo da Educação são prorrogadas até domingo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta terça-feira, 2, a prorrogação das inscrições do processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para a Rede Estadual de Ensino. O novo prazo segue até domingo, 7.

Ao todo, estão sendo oferecidas 1.141 vagas para professores de nível superior (P2), com atuação em programas educacionais como Aprender é o Caminho, Caminhos da Educação no Campo e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O processo seletivo será executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização e condução de todas as etapas.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente pelo site www.idecan.org.br . A taxa de inscrição é de R$ 71,00 para todos os cargos. Estão sendo oferecidas vagas para licenciados em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Pedagogia e Matemática e suas Tecnologias, entre outras áreas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

As provas objetivas estão marcadas para o dia 11 de janeiro de 2026, também um domingo, e serão aplicadas em 13 municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Jordão e Manoel Urbano.

Os profissionais contratados terão vencimento inicial de R$ 3.624,99, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 420,00, totalizando R$ 4.044,99 mensais.

Esclarecimento de dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (61) 3201-6225, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

