Inscrições do Enem 2025 são prorrogadas até 13 de junho

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram prorrogadas até o próximo dia 13 de junho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 6, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A medida visa ampliar o acesso dos estudantes que ainda não conseguiram realizar a inscrição dentro do prazo inicial.

Com a prorrogação, os interessados têm mais tempo para acessar a página do participante e efetivar sua inscrição no exame, que é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.

No Acre, a expectativa é que cerca de 10 mil estudantes da rede pública participem desta edição do Enem. “O Enem é um instrumento poderoso de democratização do acesso ao ensino superior. No Acre, temos milhares de estudantes se preparando com dedicação, com o sonho de ingressar em universidades federais e mudar a própria história”, afirmou o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho.

Além da seleção para universidades públicas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Enem também é utilizado como critério de acesso ao Programa Universidade para Todos (Prouni), ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e em processos seletivos de universidades estrangeiras conveniadas com o Inep.

No âmbito estadual, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), tem desenvolvido diversas ações de apoio aos estudantes que farão o exame. Entre elas está o programa Pré-Enem Legal, que percorre as escolas oferecendo aulões preparatórios em diferentes regiões do estado, promovendo revisões e simulados para as quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 9 e 16 de novembro. O gabarito oficial está previsto para ser divulgado em 20 de novembro e o resultado final em 16 de janeiro de 2026.

