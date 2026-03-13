Acre
Inmetro encontra irregularidades em 14 bombas de combustível no Acre durante operação nacional
Fiscalização avaliou 356 bicos de abastecimento em 25 postos; problemas incluem erros de medição, lacres danificados e suspeita de adulteração eletrônica
Uma ação de fiscalização realizada em março pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) apontou falhas em equipamentos utilizados no abastecimento de combustíveis no Acre. Durante a operação, foram identificadas 14 bombas com irregularidades após análise feita em postos do estado. A iniciativa teve como objetivo verificar se a quantidade de combustível fornecida aos clientes corresponde ao que é registrado nas bombas.
No Acre, os agentes vistoriaram 25 estabelecimentos e examinaram 356 bicos de abastecimento. Desse total, 14 não passaram nos testes, representando cerca de 4% dos equipamentos avaliados. Entre os problemas observados estavam erros na medição do combustível, lacres de segurança danificados, desgaste nos aparelhos e indícios de possíveis alterações em componentes eletrônicos.
Operação nacional
A fiscalização integrou a operação nacional chamada “Tô de Olho no Abastecimento Seguro e na Cesta Básica”, realizada simultaneamente em diferentes regiões do país. A iniciativa busca identificar práticas irregulares em postos de combustíveis e também verificar se produtos comercializados ao consumidor seguem as normas estabelecidas.
Em nível nacional, a ação alcançou 340 postos e avaliou 3.651 bicos de abastecimento. Desse total, 831 apresentaram irregularidades, resultando em uma taxa de reprovação de aproximadamente 23%. Além do Acre, as inspeções também ocorreram em estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Alagoas, Paraíba, São Paulo, Roraima e no Distrito Federal.
Cesta básica
Além da verificação nas bombas de combustível, a operação também incluiu a análise de itens da cesta básica. O objetivo foi confirmar se o peso indicado nas embalagens corresponde à quantidade real dos produtos vendidos. Segundo os órgãos envolvidos, a fiscalização busca coibir fraudes no comércio e assegurar mais transparência nas relações de consumo, especialmente em produtos essenciais para a população.
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Acre
Adolescente faz ensaio em cemitério para homenagear pai que morreu de câncer em Rio Branco: ‘Lidar com a dor’
Miriam Hadassa decidiu transformar aniversário de 15 anos em tributo ao pai que morreu em 2024 após diagnóstico de câncer no estômago. Ambos comemoravam e compartilhavam juntos a mesma data.
Por Renato Menezes
A celebração dos 15 anos da estudante Miriam Hadassa Freitas da Costa ganhou um significado diferente neste ano, em Rio Branco. Para homenagear o pai, que morreu em 2024, a adolescente decidiu fazer um ensaio fotográfico dentro do cemitério onde ele está enterrado.
Sebastião Mendes da Costa tinha 65 anos, era tenente-coronel e ficou conhecido no Acre por ser fundador e primeiro comandante da Companhia de Operações Especiais (COE). Ele morreu no dia 26 de outubro de 2024, vítima de câncer de estômago, oito meses após receber o diagnóstico.
O aniversário de Miriam foi no dia 25 de fevereiro, a mesma data em que o pai também comemorava mais um ano de vida. A festa, portanto, ocorreu três dias depois, com a exibição dos registros fotográficos e vídeos feitos no dia 13 do mesmo mês.
A ideia, segundo a adolescente, surgiu após ver nas redes sociais uma homenagem semelhante feita por outra jovem. “Quando eu vi as fotos, tive a certeza que era isso o que eu queria para poder homenagear o meu pai, pois eu e ele fazíamos aniversário no mesmo dia”, falou.
A mãe de Miriam, Luana Freitas de Souza Costa, de 32 anos, complementou que a família sempre celebrou a data de forma conjunta. “Durante toda a vida, a gente sempre comemorou o aniversário deles dois juntos. Era uma festa muito grande, para muita gente, porque o pai dela era uma pessoa muito conhecida e muito querida”, contou.
Foco nos detalhes
A estudante disse que todo o ensaio foi planejado para simbolizar a presença do pai e a relação que tinham. Entre os elementos escolhidos estão as cores presentes nas fotos e objetos simbólicos.
“O azul representa a tranquilidade e a confiança dele, e o branco porque era a sua cor favorita e também porque significa paz. O urso simboliza o afeto, a segurança e as memórias da minha infância com ele”, frisou.
Para Miriam, fazer o ensaio justamente no cemitério despertou nela um sentimento diferente do que as pessoas poderiam imaginar.
“Me trouxe um sentimento de tranquilidade, pois eu sabia que era a melhor forma de trazer a essência do meu pai. O cemitério é o melhor lugar para fazer as pessoas refletirem sobre a vida. É muito importante saber que a pessoa nunca morre quando sempre é lembrada pelas boas memórias do tempo em que se encontrava conosco”, completou.
A valsa
Um dos momentos mais aguardados das festas de debutante é a tradicional valsa com o pai. Miriam diz que sempre sonhou com esse momento, mas precisou ressignificá-lo após a morte dele.
Durante a cerimônia, as imagens do ensaio foram exibidas pouco antes da valsa da adolescente que dançou sozinha segurando um ursinho e uma borboleta azul, símbolos escolhidos para representar a presença do pai.
“A vida tinha outros planos e eu não pude realizar esse momento. Mas, mesmo assim, eu não queria deixar passar em branco esse significado tão especial e, por isso, fiz questão das fotos”, acrescentou.
O luto
Para lidar com a dor da perda, a família tem buscado seguir a rotina e se concentrar em outras atividades. Segundo a mãe, Miriam tem se dedicado aos estudos. “A gente aprende a lidar com a dor. O luto não é passageiro, ele é eterno. Eles sempre tiveram uma conexão muito linda”, disse.
As fotos da homenagem chamaram atenção nas redes sociais e entre conhecidos da família. Para a jovem, a mensagem por trás das fotos é simples, mas profunda.
“O que eu quero que as pessoas sintam ao ver as fotos é que o amor de um pai nunca morre, apenas muda de forma e segue brilhando nos olhos de sua filha”, finalizou.
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Acre
Juiz mantém prisão de dois e decreta preventiva de outros três acusados de estupro coletivo em Rio Branco
Decisão considera gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública; Alex Pires, Lucas de Abreu e Bernardo Barbosa tiveram liberdade provisória revogada
O juiz da 2ª Vara Criminal de Rio Branco, Ricardo Wagner de Medeiros Freire, proferiu decisão nesta sexta-feira (13) que mantém a prisão de Erick Luiz Serpa Santos Oliveira e Brian Peixoto Henrique Iliziario e reconsidera a liberdade provisória concedida a outros três acusados: Alex Pires Bastos Júnior, Lucas de Abreu de Melo e Bernardo Barbosa Nunes. Com a decisão, os três últimos também passam a responder ao processo presos preventivamente.
A medida atende ao manifestação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), representado pela promotora Joana D’Arc Dias Martins, que havia se posicionado pela manutenção da prisão preventiva de Erick Luiz, pela conversão da prisão temporária em preventiva de Brian Peixoto e pela reconsideração da decisão que concedeu liberdade provisória a Alex Pires, Lucas de Abreu e Bernardo Barbosa, com consequente decretação da prisão preventiva.
O crime
De acordo com a denúncia, os fatos ocorreram na madrugada de 14 de fevereiro. Uma das supostas vítimas, cujo nome foi preservado pela reportagem para evitar constrangimentos, detalhou que o encontro inicial com Erick Serpa era consensual. No entanto, a situação tornou-se violenta quando ela desistiu do ato, resultando em penetração forçada por ele e, sucessivamente, por outros homens.
A outra denunciante relatou que adormeceu em um quarto e acordou sendo submetida a atos de penetração por dois homens, identificando um deles como “Brian”.
Fundamentos da decisão
Em sua decisão, o juiz Ricardo Freire destacou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.
“A prisão também se mostra necessária para assegurar a regularidade da instrução criminal, considerando que as vítimas e eventuais testemunhas podem sofrer pressões ou intimidações, sobretudo em razão do vínculo de convivência existente entre os investigados e demais residentes do local onde ocorreram os fatos”, fundamentou o magistrado.
O juiz ressaltou ainda que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta das condutas. “Além disso, a análise dos autos revela que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, diante da gravidade concreta das condutas e da forma coletiva e intimidatória como os fatos ocorreram”, acrescentou.
Freire concluiu que o aprofundamento das investigações e a análise mais detida do contexto fático justificam a reconsideração da decisão anterior. “Diante do aprofundamento das investigações e da análise mais detida do contexto fático, verifica-se que a gravidade concreta dos fatos, a dinâmica coletiva da violência e o risco à ordem pública e à instrução criminal recomendam a reconsideração da decisão anteriormente proferida”, diz trecho da decisão.
Com a decisão, o juiz determinou a expedição dos mandados de prisão preventiva de Alex Pires Bastos, Lucas de Abreu de Melo e Bernardo Barbosa Nunes.
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Acre
Polícia Civil localiza corpo enterrado em Rio Branco após três meses de investigação; vítima pode ser jovem desaparecido em dezembro
Cães farejadores do Corpo de Bombeiros foram fundamentais para encontrar local exato do enterro; exames periciais devem confirmar identidade
A Polícia Civil do Acre (PCAC) localizou, na manhã desta sexta-feira (13), um corpo enterrado em uma área de mata em Rio Branco, após três meses de investigações. De acordo com a corporação, o corpo pode ser de Jardeilson da Silva, de 30 anos, desaparecido desde o dia 28 de dezembro de 2025.
O trabalho foi conduzido pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que desde o registro do desaparecimento investigava o caso, realizando levantamentos de informações e varreduras em áreas apontadas durante o curso da investigação. O trabalho persistente das equipes resultou na localização do ponto onde o corpo havia sido ocultado.
Ação integrada
No local, atuaram de forma integrada equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e da Perícia Técnica. O ponto exato onde o corpo estava enterrado foi identificado graças ao trabalho técnico do Pelotão de Cães do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sob comando do subtenente BM Heleno.
Os cães farejadores conseguiram identificar vestígios humanos no terreno, permitindo a delimitação precisa da área para escavação e resgate. O corpo foi encaminhado para exames cadavéricos e laboratoriais que deverão confirmar oficialmente a identidade da vítima, por meio de análises de vestígios biológicos e exames periciais.
As investigações seguem em andamento na Delegacia de Homicídios com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte e responsabilizar criminalmente os envolvidos no caso.
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