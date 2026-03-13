Inmetro encontra irregularidades em 14 bombas de combustível no Acre durante operação nacional

Fiscalização avaliou 356 bicos de abastecimento em 25 postos; problemas incluem erros de medição, lacres danificados e suspeita de adulteração eletrônica

Uma ação de fiscalização realizada em março pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) apontou falhas em equipamentos utilizados no abastecimento de combustíveis no Acre. Durante a operação, foram identificadas 14 bombas com irregularidades após análise feita em postos do estado. A iniciativa teve como objetivo verificar se a quantidade de combustível fornecida aos clientes corresponde ao que é registrado nas bombas.

No Acre, os agentes vistoriaram 25 estabelecimentos e examinaram 356 bicos de abastecimento. Desse total, 14 não passaram nos testes, representando cerca de 4% dos equipamentos avaliados. Entre os problemas observados estavam erros na medição do combustível, lacres de segurança danificados, desgaste nos aparelhos e indícios de possíveis alterações em componentes eletrônicos.

Operação nacional

A fiscalização integrou a operação nacional chamada “Tô de Olho no Abastecimento Seguro e na Cesta Básica”, realizada simultaneamente em diferentes regiões do país. A iniciativa busca identificar práticas irregulares em postos de combustíveis e também verificar se produtos comercializados ao consumidor seguem as normas estabelecidas.

Em nível nacional, a ação alcançou 340 postos e avaliou 3.651 bicos de abastecimento. Desse total, 831 apresentaram irregularidades, resultando em uma taxa de reprovação de aproximadamente 23%. Além do Acre, as inspeções também ocorreram em estados como Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Alagoas, Paraíba, São Paulo, Roraima e no Distrito Federal.

Cesta básica

Além da verificação nas bombas de combustível, a operação também incluiu a análise de itens da cesta básica. O objetivo foi confirmar se o peso indicado nas embalagens corresponde à quantidade real dos produtos vendidos. Segundo os órgãos envolvidos, a fiscalização busca coibir fraudes no comércio e assegurar mais transparência nas relações de consumo, especialmente em produtos essenciais para a população.

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