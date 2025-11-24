Acre
Inmet emite novo alerta de chuvas intensas para o Acre
Aviso aponta risco potencial com fortes precipitações e rajadas de vento até terça-feira (25)
Com seca, gestão Bocalom assina contrato de R$ 1,2 milhão para fornecer água em caminhão pipa
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), firmou o contrato nº 6095/2025 para garantir o abastecimento emergencial de água potável a famílias que vivem em comunidades rurais e periurbanas do Cinturão Verde e áreas adjacentes. O termo está vinculado ao Pregão Eletrônico SRP nº 439/2024 e ao processo administrativo nº 0103.001362/2025-17, com recursos provenientes de fonte própria (2500) e foi publicado na edição do Diário Oficial desta segunda-feira,24.
O contrato foi firmado com a empresa Aguapure Ltda., inscrita no CNPJ nº 23.141.967/0001-99. O serviço consiste na aquisição e distribuição de água potável, transportada em caminhão-pipa, conforme especificações da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. O fornecimento será destinado exclusivamente às localidades que não possuem rede de abastecimento durante o período de seca.
De acordo com o extrato, está prevista a entrega de 10 mil metros cúbicos de água. O valor unitário estipulado é de R$ 120 por metro cúbico, totalizando R$ 1.200.000,00 por mês.
Morador que cuida do irmão com deficiência consegue na Justiça a ligação de energia
Um morador da comunidade Icuriã, na Reserva Extrativista Chico Mendes, em Assis Brasil, que cuida do irmão com deficiência e vive em uma das áreas mais isoladas da região, obteve na Justiça o direito à ligação de energia elétrica em sua residência após mais de dois anos de espera.
A decisão foi tomada depois da atuação da Defensoria Pública, que levou o caso ao Judiciário diante da falta de resposta formal da concessionária às solicitações administrativas
Segundo a DPE/AC, o processo expõe dificuldades enfrentadas por famílias extrativistas que, mesmo residindo próximas à rede elétrica, permanecem sem acesso ao serviço essencial. No trecho onde vive o morador, testemunhas afirmaram que outras residências já contam com energia, indicando que o atendimento pendente dependia apenas de uma extensão de rede.
A decisão judicial considerou que o atraso excede os prazos fixados pela Resolução Normativa 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que prevê até 120 dias para obras de até um quilômetro. Com isso, a concessionária deverá concluir a ligação dentro desse prazo e poderá ser multada diariamente em caso de descumprimento, além de arcar com indenização por danos morais.
Conforme o processo, a concessionária alegou pendências técnicas, mas informações juntadas aos autos apontam que tais providências eram de responsabilidade da própria empresa. A Justiça ressaltou que a demora compromete a dignidade das famílias que dependem da energia para atividades básicas, como conservação de alimentos, estudo e cuidados de saúde.
Com informações da DPE/AC
Acreana vende tudo que tinha para tentar vaga em reality digital de Carlinhos Maia
Bruna Nascimento, moradora de Rio Branco (AC), decidiu apostar todas as fichas para realizar o sonho de participar da nova edição do reality digital de Carlinhos Maia. A acreana afirma ter vendido tudo o que possuía na capital antes de viajar para Ipioca (AL), onde fica o Rancho do Maia, local que recebe os candidatos.
Diferentemente da edição anterior, desta vez Bruna conseguiu chamar a atenção do influenciador. Ela presenteou Carlinhos com um pente e um chaveiro do personagem Smurf, contando que escolheu os itens ao entrar em uma loja e pedir “um presente para uma pessoa bem rica, bem rica mesmo”.
Carlinhos reagiu com bom humor: “E olha que eu preciso”, respondeu ao receber o presente.
ASSISTA AO VÍDEO:
