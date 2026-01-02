Inmet emite dois alertas de chuvas intensas para o Acre

A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou o edital que trata da abertura de processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva de professor substituto destinado ao Colégio de Aplicação (CAp). As contratações serão realizadas por tempo determinado, conforme a necessidade da instituição, nos termos da legislação federal vigente.

De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 31 de dezembro de 2025 a 8 de janeiro de 2026, por meio do sistema de concursos da Ufac. As provas ocorrerão de forma presencial, exclusivamente no município de Rio Branco, considerando o horário oficial do Acre.

O processo seletivo é voltado para a área de Magistério da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com exigência de licenciatura em Pedagogia. O cadastro de reserva prevê até cinco classificados, sendo três para ampla concorrência, um para pessoa com deficiência e um para candidatos negros. O regime de trabalho poderá ser de 20 ou 40 horas semanais, a depender da demanda institucional.

A taxa de inscrição foi fixada em R$ 80, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, e para doadores de medula óssea, conforme previsto em lei. Os pedidos de isenção devem ser feitos até 1º de janeiro de 2026, no ato da inscrição.

A remuneração inicial varia de acordo com a jornada de trabalho. Para o regime de 20 horas, o vencimento bruto é de R$ 3.677,93, enquanto para 40 horas o valor chega a R$ 5.501,60, já incluídos vencimento básico e auxílio-alimentação. A contratação poderá ter duração inicial definida pela Ufac, com possibilidade de prorrogação, respeitado o limite máximo de dois anos.

O edital também estabelece que candidatos aprovados em seleções anteriores para a mesma área terão prioridade na convocação. Além disso, a universidade poderá realocar candidatos para outra área ou campus que exija perfil equivalente, desde que haja concordância do interessado.

A relação preliminar das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada em 12 de janeiro de 2026, com prazo para recurso. O resultado final das inscrições está previsto para o dia 14 de janeiro de 2026, no site oficial da Pró-Reitoria de Graduação da Ufac.

O processo seletivo não se destina à contratação de professores efetivos, sendo válido exclusivamente para suprir necessidades temporárias do Colégio de Aplicação da universidade.

