Inmet emite aviso de chuvas intensas no Acre até domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu na manhã deste sábado (22) um aviso de chuvas intensas com grau de severidade “perigo potencial” para todo o estado do Acre. O alerta teve início às 09h20 e permanece válido até às 10h00 de domingo (23).

De acordo com o comunicado, está prevista chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h. Embora o grau de severidade indique risco moderado, o INMET aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, que ainda assim exigem atenção da população.

Orientações à população

O instituto reforça algumas medidas de segurança durante o período do aviso:

• Rajadas de vento: evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda;

• Aparelhos eletrônicos: recomenda-se não usar equipamentos ligados diretamente à tomada durante as tempestades.

As autoridades orientam que moradores acompanhem atualizações de órgãos oficiais e redobrem a atenção ao transitar pela cidade, principalmente em áreas que costumam registrar pontos de alagamento.

O alerta faz parte do monitoramento contínuo do INMET sobre as condições meteorológicas na região norte, que neste período do ano costuma ser marcada por pancadas de chuva mais frequentes e mudanças rápidas no tempo.

