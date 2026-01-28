Cotidiano
Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas no Acre até quinta-feira; Rio Acre sobe na capital
Previsão de até 100 mm de chuva em 24h e ventos de até 100 km/h; Defesa Civil registra elevação do rio para 12,37 m com acumulado de 32 mm nas últimas horas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para o Acre nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), com previsão de precipitações entre 30 mm e 60 mm por hora, ventos de 60 km/h a 100 km/h e risco de alagamentos, quedas de galhos e interrupção de energia. O aviso abrange o Vale do Acre, Vale do Juruá e outras regiões do Norte.
Enquanto isso, o Rio Acre segue em elevação em Rio Branco, atingindo 12,37 metros ao meio-dia, após registrar 12,19 m às 5h21. A chuva acumulada chegou a 32 mm em 24 horas. A cota de alerta é 13,50 m e a de transbordo, 14,00 m.
A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagáveis, locais com árvores e estruturas instáveis, e reduza deslocamentos em estradas perigosas. Em caso de emergência, os números são 199 (Defesa Civil) e 193 (Bombeiros). O alerta vale até quinta-feira, com instabilidade típica do período chuvoso amazônico.
Situação do Rio Acre:
De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o nível do rio voltou a subir após dois dias de chuva:
-
05h21: 12,19 m
-
09h00: 12,27 m
-
12h00: 12,37 m
-
Chuva acumulada: 32 mm nas últimas 24 horas
-
Cotas de referência: Alerta (13,50 m) e transbordamento (14,00 m)
Riscos imediatos:
-
Alagamentos em áreas urbanas com drenagem deficiente;
-
Enchentes rápidas em comunidades ribeirinhas;
-
Deslizamentos em encostas e margens de igarapés;
-
Queda de árvores e danos a redes elétricas.
Recomendações oficiais:
-
Acompanhar boletins da Defesa Civil e do Inmet;
-
Evitar áreas de alagamento, proximidade com árvores e viagens em estradas inseguras;
-
Contatar Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências.
O alerta ocorre durante o período chuvoso da Amazônia, quando sistemas de baixa pressão geram tempestades persistentes e eventos extremos com maior frequência.
A Defesa Civil estadual está em prontidão 24h e pode acionar abrigos temporários caso o nível do Rio Acre continue subindo. O Inmet atualizará o alerta às 10h de quinta-feira (29).
O alerta laranja é o segundo nível mais grave da escala do Inmet (atrás apenas do vermelho) e indica condições meteorológicas capazes de causar danos materiais e riscos à vida– especialmente em áreas já afetadas pelas cheias recentes do Rio Acre.
Comentários
Cotidiano
Janeiro Roxo: Rio Branco realiza mutirão dermatológico para detecção precoce da hanseníase
O Acre passou a ocupar a oitava colocação no ranking nacional e a quarta posição na Região Norte, com uma taxa aproximada de 16 casos a cada 100 mil habitantes, o que reforça a necessidade de ações preventivas contínuas
Com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde e reforçar o combate à hanseníase, a Prefeitura de Rio Branco promoverá, nos dias 29 e 30, uma ação concentrada de atendimentos dermatológicos. A iniciativa será realizada no período da manhã, das 8h às 12h, na URAP Francisco Roney Meireles, situada no Conjunto Adalberto Sena, e será voltada especialmente para a detecção precoce da doença.
A estratégia surge em meio a um cenário que ainda preocupa as autoridades de saúde no Acre. Somente em 2025, o estado contabilizou 240 novos registros de hanseníase, número superior ao do ano anterior, quando foram notificados 170 casos. Com esses dados, o Acre passou a ocupar a oitava colocação no ranking nacional e a quarta posição na Região Norte, com uma taxa aproximada de 16 casos a cada 100 mil habitantes, o que reforça a necessidade de ações preventivas contínuas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o mutirão busca não apenas identificar possíveis casos, mas também orientar a população sobre a importância do diagnóstico rápido e do início imediato do tratamento. A medida é essencial para evitar complicações, reduzir a transmissão da doença e enfrentar o preconceito que ainda afasta muitas pessoas dos serviços de saúde. Para participar dos atendimentos, é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS e cadastro no G-SUS.
A hanseníase é uma doença infecciosa de evolução lenta, que atinge principalmente a pele e os nervos periféricos, podendo causar manchas e perda de sensibilidade. Quando não tratada de forma adequada, pode resultar em danos neurológicos e limitações físicas. Apesar disso, a enfermidade tem cura, e todo o tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A transmissão ocorre apenas em situações de contato próximo e prolongado com pessoas que ainda não iniciaram o tratamento, o que torna a informação e a busca precoce por atendimento fundamentais para o controle da doença.
Comentários
Cotidiano
Deracre realiza serviços de tapa-buraco na Rodovia AC-040, em Rio Branco
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa serviços de tapa-buraco na rodovia AC-040, no trecho entre os quilômetros 7 e 8, em Rio Branco. A ação tem como objetivo recuperar pontos danificados do asfalto e melhorar a segurança de quem trafega pela via.
Os serviços consistem na retirada do pavimento deteriorado e aplicação de nova massa asfáltica, corrigindo buracos causados pelo desgaste natural e pelas chuvas. O trecho recebe grande fluxo diário de veículos e é utilizado por moradores da capital e da zona rural.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que a intervenção atende a um levantamento técnico realizado pela equipe do órgão.
“Estamos atuando nos pontos mais críticos da AC-040 para garantir melhores condições de tráfego e reduzir riscos para motoristas e moradores que utilizam essa rodovia todos os dias”, afirmou.
A execução dos serviços conta com equipes próprias do Deracre. Durante os trabalhos, podem ocorrer intervenções pontuais no tráfego, com sinalização no local para orientar os condutores. O Deracre informa que as ações de manutenção seguem em outras rodovias estaduais, conforme a identificação de trechos que necessitam de reparos.
The post Deracre realiza serviços de tapa-buraco na Rodovia AC-040, em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Cotidiano
Ação rápida da Polícia Civil liberta motorista refém e recupera produtos furtados em Cruzeiro do Su
Ainda na tentativa de evasão, um dos criminosos, armado, efetuou um disparo de arma de fogo, ocasião em que o policial civil revidou a injusta agressão, agindo dentro dos limites da legalidade e da legítima defesa
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), em Cruzeiro do Sul, realizou uma ação rápida na madrugada de terça-feira, 28, que resultou na libertação de um motorista de aplicativo mantido como refém, além da recuperação integral de diversos produtos furtados de um estabelecimento comercial no município.
Diante da situação flagrancial, um oficial investigador de polícia realizou intervenção imediata e tentou abordar os suspeitos. Ao perceberem a presença policial, os criminosos empreenderam fuga utilizando um veículo, dando início a um acompanhamento tático por parte da equipe, seguindo rigorosamente os protocolos operacionais para cessar a ação criminosa.
Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle do veículo e colidiram contra um muro nas proximidades do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), na Avenida Boulevard Thaumaturgo. Ainda na tentativa de evasão, um dos criminosos, armado, efetuou um disparo de arma de fogo, ocasião em que o policial civil revidou a injusta agressão, agindo dentro dos limites da legalidade e da legítima defesa.
Apesar da resistência armada, os criminosos conseguiram fugir antes da chegada das demais equipes. No local, os policiais recuperaram todos os produtos subtraídos do estabelecimento comercial, bem como o veículo pertencente à vítima, além de confirmar a libertação do motorista de aplicativo, que foi localizado em segurança.
A ocorrência contou ainda com a apreensão das armas utilizadas no crime, incluindo arma de fogo, arma branca e outros instrumentos empregados na ação delituosa. A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio, e todo o material foi encaminhado à Delegacia-Geral de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sob investigação para identificação e responsabilização dos envolvidos.
Você precisa fazer login para comentar.