Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas no Acre até quinta-feira; Rio Acre sobe na capital

Previsão de até 100 mm de chuva em 24h e ventos de até 100 km/h; Defesa Civil registra elevação do rio para 12,37 m com acumulado de 32 mm nas últimas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para o Acre nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), com previsão de precipitações entre 30 mm e 60 mm por hora, ventos de 60 km/h a 100 km/h e risco de alagamentos, quedas de galhos e interrupção de energia. O aviso abrange o Vale do Acre, Vale do Juruá e outras regiões do Norte.

Enquanto isso, o Rio Acre segue em elevação em Rio Branco, atingindo 12,37 metros ao meio-dia, após registrar 12,19 m às 5h21. A chuva acumulada chegou a 32 mm em 24 horas. A cota de alerta é 13,50 m e a de transbordo, 14,00 m.

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas alagáveis, locais com árvores e estruturas instáveis, e reduza deslocamentos em estradas perigosas. Em caso de emergência, os números são 199 (Defesa Civil) e 193 (Bombeiros). O alerta vale até quinta-feira, com instabilidade típica do período chuvoso amazônico.

Situação do Rio Acre:

De acordo com a Defesa Civil de Rio Branco, o nível do rio voltou a subir após dois dias de chuva:

05h21: 12,19 m

09h00: 12,27 m

12h00: 12,37 m

Chuva acumulada: 32 mm nas últimas 24 horas

Cotas de referência: Alerta (13,50 m) e transbordamento (14,00 m)

Riscos imediatos:

Alagamentos em áreas urbanas com drenagem deficiente;

Enchentes rápidas em comunidades ribeirinhas;

Deslizamentos em encostas e margens de igarapés;

Queda de árvores e danos a redes elétricas.

Recomendações oficiais:

Acompanhar boletins da Defesa Civil e do Inmet;

Evitar áreas de alagamento, proximidade com árvores e viagens em estradas inseguras;

Contatar Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências.

O alerta ocorre durante o período chuvoso da Amazônia, quando sistemas de baixa pressão geram tempestades persistentes e eventos extremos com maior frequência.

A Defesa Civil estadual está em prontidão 24h e pode acionar abrigos temporários caso o nível do Rio Acre continue subindo. O Inmet atualizará o alerta às 10h de quinta-feira (29).

O alerta laranja é o segundo nível mais grave da escala do Inmet (atrás apenas do vermelho) e indica condições meteorológicas capazes de causar danos materiais e riscos à vida– especialmente em áreas já afetadas pelas cheias recentes do Rio Acre.

