Inmet emite alerta de tempestade com perigo potencial para o Acre

Editais tratam de Professor de Matemática e divulgam resultados provisórios para Educação Física em Tarauacá

A edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (12) trouxe novas publicações relacionadas ao concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), organizado em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração (SEAD). Os atos tratam da retificação do resultado final para o cargo de Professor de Matemática em Tarauacá e da divulgação de resultados provisórios referentes a candidata sub judice.

O primeiro edital apresenta o resultado final após todas as fases da ampla concorrência, listando os candidatos classificados por ordem de pontuação. Francisco Rone Arruda Maia aparece na primeira colocação, com nota 73,88, seguido por Antonio Jaisson Rodrigues da Rocha, com 66,25, e Ricardo Oliveira Magalhães, com 65,80, entre outros nomes divulgados oficialmente.

O segundo torna públicos os resultados provisórios da prova discursiva, da avaliação de títulos e da prova prática de uma candidata que participa do certame na condição de sub judice. De acordo com o edital, a candidata Jessica de Albuquerque do Vale, inscrita para o cargo de Professor de Educação Física, com lotação em Tarauacá, zona urbana, obteve nota 8,50 na prova discursiva, 2,00 na avaliação de títulos e 9,00 na prova prática.

O documento também estabelece o prazo para interposição de recursos, que poderá ser feito das 08h do dia 13 até às 21h59 do dia 14 de janeiro de 2026, por meio do site do Instituto Nosso Rumo, responsável pela organização do concurso. Os recursos devem ser apresentados exclusivamente na área específica destinada a cada etapa avaliativa.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 3964-4946, no horário das 07h às 15h, ou por meio de chamado eletrônico no site da banca organizadora.