INMET emite alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Rio Branco e outros municípios do Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para a ocorrência de chuvas intensas em Rio Branco e outros dez municípios do Acre. O aviso entrou em vigor à 0h deste domingo (21) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia, abrangendo também áreas de outros estados do país.

Segundo o INMET, a previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, acompanhados de ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h. Apesar do alerta, o grau de severidade é classificado como perigo potencial, com baixo risco para ocorrências como cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

No Acre, o alerta atinge os municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Feijó, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri.

O instituto orienta a população a adotar medidas preventivas durante o período de instabilidade. Em caso de ventos fortes, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas.