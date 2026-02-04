Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre

Aviso de perigo potencial prevê volumes elevados de chuva e ventos fortes até sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (4) um aviso meteorológico de chuvas intensas, classificado com grau de severidade perigo potencial. O alerta é válido a partir das 9h24 e segue até às 10h do próximo sábado (7).

De acordo com o Inmet, o aviso prevê a ocorrência de chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também inclui a possibilidade de ventos intensos, com rajadas que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora.

O órgão reforça que, apesar de o grau de severidade ser considerado de perigo potencial, há risco de transtornos pontuais, como alagamentos, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, especialmente em áreas mais vulneráveis.

