Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre com grau de “perigo potencial”
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira, 23, um aviso meteorológico de chuvas intensas com grau de severidade de “perigo potencial” para parte do estado do Acre. O alerta segue válido até as 10h de sexta-feira (24).
De acordo com o boletim, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h.
A área de abrangência inclui principalmente os municípios das regionais do Alto e Baixo Acre, como Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Sena Madureira e Rio Branco.
O alerta faz parte do monitoramento contínuo realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA) e o próprio Inmet.
Acre sofre surto de dengue com mais de 26 mil notificações; 14 cidades estão em alerta máximo
Capital Rio Branco integra a lista de municípios com alta incidência da doença; estado já contabiliza 7 mil casos confirmados em 2025
O Acre enfrenta uma epidemia de dengue, com um avanço alarmante da doença em 2025. Dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) apontam que o estado já registrou 26.852 casos notificados da doença. Desse total, 7.120 foram confirmados e outros 1.244 permanecem sob investigação, de acordo com o boletim epidemiológico atualizado até 13 de outubro.
A situação é considerada crítica em 14 municípios, classificados com alta incidência da doença (mais de 300 casos por 100 mil habitantes). A lista de cidades em alerta máximo inclui desde a capital, Rio Branco, até cidades como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima. A concentração de casos nessas localidades acende um sinal de emergência para as autoridades de saúde.
Outras quatro cidades, entre elas Xapuri e Plácido de Castro, apresentam média incidência. Apenas quatro municípios, como Brasileia e Acrelândia, foram classificados com baixa incidência do vírus, revelando que a dengue se espalhou de forma generalizada pelo território acreano.
Situação por nível de incidência
🔴 Alta incidência (>300 casos/100 mil hab.): 14 municípios
Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter
Tarauacá, Marechal Thaumaturgo, Feijó, Manoel Urbano
Assis Brasil, Porto Acre, Bujari, Rio Branco, Capixaba, Epitaciolândia
🟡 Média incidência (100-300 casos/100 mil hab.): 4 municípios
Sena Madureira, Xapuri, Senador Guiomard, Plácido de Castro
🟢 Baixa incidência (<100 casos/100 mil hab.): 4 municípios
Jordão, Santa Rosa do Purus, Brasileia, Acrelândia
Os números confirmam a gravidade da epidemia de dengue no estado, com a maioria dos municípios em situação de alerta. A distribuição geográfica mostra a necessidade de estratégias diferenciadas de combate ao Aedes aegypti, considerando as particularidades regionais do Acre.
Tabela com os casos totais no estado:
Acre perde jogos na abertura do Campeonato Brasileiro Sub-18
A Seleção Acreana começou o Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-18 com derrotas nesta quarta, 22, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Na estreia, as meninas acreanas perderam para Bahia por 3 sets a 0, com parciais de 25×14, 25×15 e 25×6. No segundo jogo, o Acre foi derrotado pelo Espírito Santo por 3 sets a 0, com parciais de 25×9, 25×12 e 25×20.
Precisa vencer
A Seleção Acreana enfrenta Tocantins nesta quinta, 23, a partir das 13h30(hora Acre), e precisa vencer para manter as chances de classificação para as semifinais.
Galvez e AFEX estão nas quartas do Campeonato Estadual
Galvez e AFEX conquistaram nesta quarta, 22, no Florestinha, as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15.
O Galvez venceu o COPMBM por 5 a 1 e a AFEX goleou a Escola do Galvez por 6 a 0.
Mais duas vagas
A segunda fase do Estadual Sub-15 terá mais dois jogos nesta quinta, 23, a partir das 14h30, no Florestinha. Epitaciolândia e Cruz Azul abrem a rodada e na segunda partida o Vila Acre joga contra o Saúde e Esporte e Lazer.
