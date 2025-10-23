Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre com grau de “perigo potencial”

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira, 23, um aviso meteorológico de chuvas intensas com grau de severidade de “perigo potencial” para parte do estado do Acre. O alerta segue válido até as 10h de sexta-feira (24).

De acordo com o boletim, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h.

A área de abrangência inclui principalmente os municípios das regionais do Alto e Baixo Acre, como Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Sena Madureira e Rio Branco.

O alerta faz parte do monitoramento contínuo realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA) e o próprio Inmet.

Relacionado

Comentários