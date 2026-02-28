Inmet emite alerta de chuvas intensas para estados da Região Norte até domingo

A posse de novos professores da rede estadual em Cruzeiro do Sul, no Teatro dos Náuas, marcou, para muitos deles, a realização de um sonho construído ao longo de anos de sala de aula, estudo e dedicação à educação pública. Entre emoção, alívio e sentimento de conquista, histórias pessoais ajudam a traduzir o impacto da efetivação na vida dos profissionais e na rotina das escolas acreanas.

Há aproximadamente 25 anos na educação, sempre em contratos provisórios, a professora Adriana Oliveira de Souza descreve a nomeação como um divisor de águas na trajetória profissional. “Hoje posso dizer que conseguir um contrato efetivo como professora é fundamental para garantir estabilidade profissional, segurança financeira e valorização na carreira, assim como assegurar a qualidade no aprendizado dos alunos. Para mim é mais do que um concurso, é a realização de um sonho”, afirmou. Ela destaca que, com a efetivação, todos os direitos passam a ser assegurados por lei, o que representa mais tranquilidade para trabalhar e melhor qualidade de vida.

A educação especial também ganhou reforço com a chegada de novos professores efetivos. Concursada para o cargo de professora P2 da educação especial, Suelane Ennes Ribeiro relata que a posse coroa um período intenso de preparação. “Foram dias e meses de estudo. Todo mundo quer ter estabilidade financeira, então acabo de conquistar essa estabilidade. Estou muito feliz, minha família muito feliz e sou muito grata a Deus”, disse a professora, que atua há quase sete anos na educação especial.

Para ela, assumir o cargo efetivo significa seguir contribuindo com um público que exige olhar atento, formação específica e continuidade no trabalho pedagógico. A experiência acumulada na área fortalece o vínculo com os estudantes e aumenta a responsabilidade de construir práticas inclusivas nas escolas.

Na mesma cerimônia, a professora Érika Maria do Carmo dos Reis celebrou a posse em um cargo considerado inédito na estrutura da educação estadual: professora da educação especial. Atuando há 11 anos na educação, ela agora passa a integrar o quadro efetivo voltado ao atendimento dos alunos público-alvo da educação especial. “Este concurso ficou para a história. Pela primeira vez, novos servidores assumem um cargo novo da educação estadual do Acre, professor da educação especial”, afirmou.

Para Érika, o concurso demonstra a preocupação do Estado com um público diferenciado e reforça a necessidade de atenção específica a esses estudantes. “Efetivar servidores para cuidar desse público permite uma atenção ainda maior para com os alunos. É uma ação necessária, e o governo do Estado está de parabéns por isso”, ressaltou.

Coordenador-geral da representação da Secretaria de Estado de Educação (SEE) em Cruzeiro do Sul, Aderlan Gomes de Almeida enfatizou o alcance da convocação de professores em todo o Acre. Segundo ele, mais de 2,6 mil docentes foram nomeados e empossados em diversas áreas, o que já se reflete no cotidiano das escolas.

Em Cruzeiro do Sul, Aderlan destaca que, em áreas como geografia, todas as escolas da zona urbana passaram a contar com professores efetivos. “Não temos nenhum professor provisório. Isso é um ganho para a nossa rede, para a escola e para a comunidade escolar”, avaliou. Ele explica que a presença de profissionais efetivos assegura maior continuidade às ações pedagógicas.

Aderlan ressalta que o concurso também reafirma o compromisso do governo do Estado e da SEE com a educação especial. Em Cruzeiro do Sul, mais de 160 novos servidores devem atuar diretamente com o atendimento a estudantes público-alvo da educação especial, ampliando o acompanhamento pedagógico e o suporte às escolas.













The post ‘Para mim é mais do que um concurso, é a realização de um sonho’, diz professora após ser empossada em Cruzeiro do Sul appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários