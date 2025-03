Início do ano letivo em Xapuri: educação como prioridade e alegria na volta às aulas

A solenidade ganhou um brilho especial com a apresentação da banda municipal Dona Júlia Gonçalves Passarinho, que entoou os hinos Nacional e Xapuriense, reforçando o espírito de civismo e união

A Prefeitura de Xapuri, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início ao ano letivo, na manhã desta segunda-feira, 10, com um evento especial na Escola Rita Maia, uma das quatro instituições de ensino municipais. Ao lado das escolas de educação infantil Latife Zaine Kalume, Alcimar Nunes Leitão e São João do Guarani, localizada no bairro Sibéria, a rede municipal se prepara para mais um ano de aprendizado e crescimento.

O ato simbólico de abertura contou com a presença do prefeito Maxsuel Maia, da secretária municipal de Educação, Aucelina Oliveira, do diretor Adão Melo, além de professores, pais, alunos e demais membros da comunidade escolar. A solenidade ganhou um brilho especial com a apresentação da banda municipal Dona Júlia Gonçalves Passarinho, que entoou os hinos Nacional e Xapuriense, reforçando o espírito de civismo e união.

Compromisso com a Educação e investimentos na Rede Municipal

Durante a cerimônia, as autoridades destacaram os avanços e investimentos na educação municipal, reafirmando o compromisso da gestão com a qualidade do ensino.

“Nosso compromisso com a educação é prioridade. Reforçamos o quadro de professores por meio de processo seletivo, demos ordem de serviço para reformas nas escolas Rita Maia e Caminho do Saber e garantimos a correção do piso salarial dos professores, com pagamento retroativo. Além disso, asseguramos o fardamento novo para todos os alunos da rede municipal. Queremos excelência na educação de Xapuri, especialmente neste ano de avaliação externa, e confiamos em nossa equipe para alcançar excelentes resultados no IDEB.”– Prefeito Maxsuel Maia

A secretária municipal de Educação, Aucelina Oliveira, reforçou a parceria entre a gestão e a comunidade escolar: “Receber nossos alunos, pais e servidores é motivo de alegria. A Secretaria de Educação está à disposição para apoiar toda a rede municipal. Agradeço ao prefeito e aos professores pelo empenho na preparação deste ano letivo. Com união e compromisso, enfrentaremos os desafios de 2025 e conquistaremos grandes resultados. A participação dos pais é essencial para o futuro de nossas crianças. Contem conosco!” O diretor da Escola Rita Maia, Adão Melo, emocionou-se ao falar sobre a importância da educação e do acolhimento dentro da escola:

“Esta escola é nossa segunda casa. Aqui, aprendemos, brincamos e crescemos juntos. Agradeço à Secretaria de Educação e à Prefeitura pelo apoio contínuo, especialmente na reforma da escola e na estruturação do quadro de pessoal. Aos professores e servidores, desejo um ano de muitas vitórias. E, aos alunos, sejam bem-vindos! Vamos juntos construir um futuro brilhante.”

Um novo ciclo, novas oportunidades

O evento foi marcado pela alegria das crianças, que demonstraram entusiasmo com o retorno às aulas. A gestão municipal reafirma seu compromisso em trabalhar lado a lado com a comunidade escolar para garantir uma educação de qualidade e um futuro promissor para os alunos de Xapuri.

