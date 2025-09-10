Ingressos da Expo Fronteira em Assis Brasil serão trocados por alimentos

A organização da 1ª Expo Fronteira anunciou uma novidade especial: os ingressos dos shows do evento poderão ser adquiridos por meio da troca de alimentos.

O objetivo da iniciativa é arrecadar mantimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Dessa forma, a Expo Fronteira se torna não apenas um espaço de cultura e lazer, mas também de solidariedade e cuidado com a comunidade.

Até o momento, foi confirmado apenas o show do cantor Vitinho Imperador, grande atração nacional, mas em breve a organização divulgará a programação completa e a quantidade de alimentos necessária para garantir o acesso ao evento.

“Queremos fazer da Expo Fronteira uma festa que valorize nossa cidade e também contribua para quem mais precisa”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A população pode aguardar novidades nas próximas semanas, já que outras atrações e detalhes serão revelados até a data da Expo Fronteira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários