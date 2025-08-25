Influenciadora russa denuncia assédio sexual na internet e incentiva mulheres a registrarem ocorrência

A influenciadora russa Aleksandra Shogenova, conhecida como “a russa do Acre”, voltou a usar as redes sociais para denunciar casos de assédio sexual virtual que vem sofrendo de vários homens, incluindo casados.

Shogenova afirmou que, apesar de gostar muito do Brasil e ter feito amizades no país, as mensagens de teor sexual trazem insegurança.

“No Brasil tem muitas coisas boas, é um país que eu gosto muito e tenho muitos amigos na internet. Mas é uma pena que existam pessoas que mandam esse tipo de mensagem e causam esse sentimento de insegurança. Por isso eu sempre saio acompanhada. No meu país é diferente: esse tipo de infração existe, mas podemos expor o agressor e ele recebe uma punição que não esquece”, declarou.

Em uma das publicações, a influenciadora comentou que, como “lado bom”, pode encaminhar as mensagens recebidas às esposas dos assediadores.

Shogenova também incentivou outras mulheres a denunciarem situações semelhantes. “Mulheres, procurem a DEAM do estado de vocês e façam boletim de ocorrência. Homens, sejam respeitosos com as mulheres, e os casados cuidem da família de vocês”, escreveu.

No ano passado, a influenciadora já havia registrado um boletim de ocorrência contra um seguidor acusado de importunação sexual. Segundo ela, o homem teria feito comentários envolvendo suas partes íntimas.

