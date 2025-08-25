Brasil
Influenciadora russa denuncia assédio sexual na internet e incentiva mulheres a registrarem ocorrência
A influenciadora russa Aleksandra Shogenova, conhecida como “a russa do Acre”, voltou a usar as redes sociais para denunciar casos de assédio sexual virtual que vem sofrendo de vários homens, incluindo casados.
Shogenova afirmou que, apesar de gostar muito do Brasil e ter feito amizades no país, as mensagens de teor sexual trazem insegurança.
“No Brasil tem muitas coisas boas, é um país que eu gosto muito e tenho muitos amigos na internet. Mas é uma pena que existam pessoas que mandam esse tipo de mensagem e causam esse sentimento de insegurança. Por isso eu sempre saio acompanhada. No meu país é diferente: esse tipo de infração existe, mas podemos expor o agressor e ele recebe uma punição que não esquece”, declarou.
Em uma das publicações, a influenciadora comentou que, como “lado bom”, pode encaminhar as mensagens recebidas às esposas dos assediadores.
Shogenova também incentivou outras mulheres a denunciarem situações semelhantes. “Mulheres, procurem a DEAM do estado de vocês e façam boletim de ocorrência. Homens, sejam respeitosos com as mulheres, e os casados cuidem da família de vocês”, escreveu.
No ano passado, a influenciadora já havia registrado um boletim de ocorrência contra um seguidor acusado de importunação sexual. Segundo ela, o homem teria feito comentários envolvendo suas partes íntimas.
Comentários
Brasil
Enamed 2025 recebe 105 mil inscrições na primeira edição
A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) contabiliza 105.320 inscrições, sendo 96.635 confirmados, após o pagamento da taxa de inscrição.
Do total de confirmados no Enamed 2025, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. A participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina.
O Enamed será anual, com início este ano, para avaliar e monitorar a qualidade dos cursos de medicina ao longo dos anos. O novo exame aperfeiçoa o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 56.796 candidatos já são formados em medicina, e estão interessados em usar o resultado do exame para concorrer nos processos seletivos de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).
O Enare amplia o acesso à residência médica, modalidade de ensino de pós-graduação destinada somente a médicos formados, sob a forma de cursos de especialização.
Perfil
Do total de 96.635 candidatos confirmados no Enamed 2025, as mulheres são a maioria, representando 58.963 inscritas. Os homens inscritos são 37.672.
Os participantes de 25 anos a 29 anos de idade, são 50.009, sendo 32.692 público externo e 17.317, formandos.
Provas
As provas serão realizadas em 19 de outubro, em 225 municípios.
Na prova serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.
O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas.
Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia;
- ginecologia e obstetrícia;
- pediatria;
- medicina da família e comunidade;
- saúde coletiva e saúde mental.
Também faz parte do Enamed o questionário obrigatório para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade.
Para os demais participantes, deverá ser preenchido o questionário contextual.
O levantamento é composto, ainda, pelo questionário de percepção de prova.
Saiba mais sobre o Enamed no site do exame.
Comentários
Brasil
Governo do Acre anuncia reforma administrativa com trocas em secretarias-chave
Decretos publicados nesta segunda-feira (25) alteram cargos de chefia na Saúde, Educação, Segurança e Fazenda; mudanças atingem também gestão penitenciária e infraestrutura
A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, publicou uma série de decretos de nomeação e exoneração que promovem uma reorganização em secretarias e órgãos estaduais. As mudanças, divulgadas no Diário Oficial desta segunda-feira (25), abrangem áreas sensíveis como Fazenda, Administração, Segurança Pública e Infraestrutura, com reflexos na gestão tributária, penitenciária e de obras.
Entre as alterações mais significativas estão a substituição de chefias departamentais na Secretaria da Fazenda (Sefaz) – responsável pela arrecadação estadual – e mudanças no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), com novas direções em unidades prisionais.
A Secretaria de Administração (Sead) também teve trocas em setores de gestão de pessoas, enquanto a Secretaria de Obras Públicas e o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) passaram por ajustes em coordenações de projetos e fiscalização. A medida reflete uma realinhamento na estrutura administrativa do governo do estado.
Comentários
Brasil
ANA declara situação crítica de escassez hídrica em rios do Acre
Resolução oficial publicada nesta segunda-feira (25) reconhece estado de crise nos rios Acre, Purus, Juruá e Iaco; medida valerá até outubro e permite ações emergenciais
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou situação crítica de escassez hídrica nos rios Acre, Purus, Juruá e Iaco, afetando todo o estado do Acre. A resolução, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25), tem validade até 31 de outubro e poderá ser prorrogada caso a seca persistir.
A medida oficializa a crise hídrica que castiga a região e permite a adoção de ações emergenciais
Entre as providências habilitadas pela declaração estão: o estabelecimento de regras excepcionais para uso da água, a facilitação de decretos de emergência por municípios e estados, e a autorização para empresas de saneamento adotarem mecanismos tarifários de contingência.
Outro ponto destacado é que a ANA poderá estabelecer regras excepcionais de uso da água, além de sinalizar aos setores usuários a necessidade de acionar planos de contingência. A medida também facilita que municípios ou estados decretem situação de emergência ou calamidade por seca, possibilitando o reconhecimento e apoio por parte do Governo Federal.
A agência informou ainda que acompanhará continuamente a situação hidrometeorológica da região Norte por meio das reuniões de avaliação das condições climáticas, em articulação com os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos.
A seca histórica já impacta o abastecimento público, a navegação e atividades econômicas em toda a bacia hidrográfica acreana.
Você precisa fazer login para comentar.