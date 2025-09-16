Geral
Influenciador que teve vídeo íntimo vazado será indenizado em R$ 16 mil
A 2ª Turma Recursal do Poder Judiciário do Acre julgou procedente o pedido de majoração da indenização feita por um influenciador digital que teve um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. O recurso, protocolado no início deste mês e divulgado no Diário da Justiça nesta terça-feira, 16, foi acolhido por unanimidade pelos membros do colegiado.
Nos Recursos Inominados, a vítima — parte reclamante — recorreu exclusivamente para solicitar o aumento do valor da indenização. O pedido foi aceito e, em vez de receber R$ 8.000,00, conforme estipulado pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco em abril de 2025, o influenciador garantiu o valor de R$ 16.000,00. O relator do caso, juiz de Direito Marcelo Carvalho, entendeu que a majoração era mais adequada diante da gravidade da situação vivida, cumprindo assim as finalidades da indenização por dano moral: punir, compensar e prevenir novas condutas semelhantes.
Por outro lado, a parte reclamada — também recorrente — alegou que a decisão foi baseada em provas frágeis e subjetivas, insuficientes para justificar a condenação. Contudo, a unidade judiciária rejeitou esse argumento, afirmando que ficou comprovado que o autor da ação é, de fato, a pessoa que aparece no vídeo íntimo. Apesar de não haver uma “identificação inequívoca”, havia provas acessórias suficientes, como o uso de acessório pessoal e mensagens de terceiros reconhecendo o autor. A defesa também alegou que a divulgação foi acidental, mas o magistrado entendeu que, ainda assim, houve grave violação à intimidade e à dignidade da pessoa.
A parte reclamada havia obtido o benefício da justiça gratuita, ou seja, estava isenta de pagar as custas processuais. No entanto, esse benefício foi revogado após constatação de que a ré é proprietária de uma empresa. Além disso, fotos anexadas ao processo mostraram que ela realizou diversas viagens em curto espaço de tempo, o que levou os julgadores a concluírem que seu padrão de vida é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira.
Entenda o caso
No dia 13 de janeiro de 2025, o autor tomou conhecimento de que um vídeo íntimo, com cenas de sexo explícito em que aparece com o réu, havia sido divulgado nos stories de uma rede social. O vídeo permaneceu disponível por cerca de uma hora, tempo suficiente para ser amplamente disseminado em grupos de WhatsApp, junto com imagens do autor, permitindo sua identificação inequívoca.
Desde então, o requerente afirma estar sofrendo intensos abalos emocionais. Relata crises de ansiedade, episódios de choro compulsivo e isolamento, permanecendo muitas vezes trancado em seu quarto por vergonha. Segundo ele, a divulgação do vídeo e de uma foto sua tomou proporções gigantescas, causando-lhe constrangimento contínuo. Alega, ainda, ser alvo constante de piadas, inclusive em seu ambiente de trabalho.
Fonte: Ascom/TJAC
Caçador é ferido no olho em disparo acidental na fronteira entre Acre e Bolívia
Homem de 29 anos foi atingido no rosto e transferido para Rio Branco após primeiros atendimentos em Plácido de Castro.
O caçador Alfedeni Lima dos Santos, de 29 anos, ficou ferido após um disparo acidental na manhã desta terça-feira (16), na zona rural da Bolívia, região de fronteira com o Acre, próxima ao município de Plácido de Castro.
Segundo informações de familiares, Alfedeni se preparava para caçar quando, ao manusear um rifle dentro de casa, a arma disparou acidentalmente, atingindo seu olho direito.
Assustados com o barulho do tiro, parentes socorreram o homem e o levaram ao Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos.
Devido à gravidade do ferimento, foi necessária a transferência do paciente por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado estável e deverá passar por exames complementares, além da avaliação de especialistas.
Joabe Lira tem deixado vereadores sem teto e alguns podem ser despejados de gabinetes
O vereador João Paulo (Podemos) denunciou nesta terça-feira (16) que foi “despejado” do gabinete alugado pela Câmara Municipal de Rio Branco. Segundo ele, a Mesa Diretora, presidida pelo vereador Joabe Lira (UB), nunca realizou o pagamento do aluguel do espaço utilizado por sua equipe.
De acordo com João Paulo, nos primeiros meses ele chegou a arcar com os custos do próprio bolso, mas a situação se tornou insustentável.
“Infelizmente ontem fui informado que tenho que deixar o local junto com minha equipe. Eu atendo pessoas, reúno equipes, eu quero meu gabinete. Estou insatisfeito e é vergonhoso o que está acontecendo”, afirmou o parlamentar, que integra a base do prefeito Tião Bocalom.
O vereador Fábio Araújo (MDB) também cobrou providências da Mesa Diretora. Ele afirmou que o aluguel referente ao mês de agosto de seu gabinete não foi pago e que, caso não haja retorno da presidência da Câmara, poderá deixar o imóvel. “Eu peço providências ou vou deixar o prédio também”, declarou.
Em resposta, o presidente da Câmara, Joabe Lira, disse que já conversou com a Procuradoria da Casa e que a situação depende do cumprimento de exigências legais. “Temos que cumprir o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, e sabemos que esse termo torna o processo burocrático”, explicou.
Deputado Tadeu Hassem anuncia recuperação do pai após princípio de infarto
Licurgo Hassem foi transferido de Brasiléia para Rio Branco e já se encontra em recuperação. Família agradeceu pelas orações recebidas.
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) anunciou nesta terça-feira (16) a recuperação de seu pai, Licurgo Hassem, que sofreu dois princípios de infarto no último dia 8.
Inicialmente, Licurgo foi atendido no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia. No entanto, diante da piora do quadro clínico, precisou ser transferido para a capital Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos.
Por meio das redes sociais, o parlamentar destacou a importância do pai em sua vida pessoal e política. “O guerreiro tá de volta! Eu não carrego apenas o sangue dele. Para quem não sabe, meu nome também é Licurgo. Ele é nossa inspiração para tudo, nosso maior incentivador. Tivemos um susto com a saúde do papai, mas Deus cuidou de tudo”, escreveu.
Tadeu também agradeceu o apoio recebido durante o período de recuperação. “Muito obrigado a todos os amigos, familiares, que, por meio das suas orações, nos enviaram energias positivas. Tenho certeza que Deus ouviu cada um de vocês. Te amo muito, papai!”, completou.
A ex-prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, irmã do deputado, também se manifestou nas redes sociais, reforçando a gratidão da família. “A Deus toda honra e toda glória”, publicou.
