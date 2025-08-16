Cotidiano
Influenciador provoca falso alarme de bomba e paralisa aeroporto em Porto Velho
Com mais de 10 mil seguidores, Enzo Master já tinha histórico de polêmicas e agora é procurado pela polícia
O influenciador digital conhecido como Enzo Master foi apontado como responsável pelo falso alarme de bomba que paralisou o Aeroporto Internacional de Porto Velho na noite de quinta-feira (15). Com mais de 10 mil seguidores no Instagram, ele já havia protagonizado diversos episódios de perturbação pública na capital em busca de visualizações. Após a repercussão do caso, desativou seu perfil na rede social.
Entre as ações registradas em vídeos, Enzo chegou a se jogar na fonte do hall de entrada do Porto Velho Shopping e descer uma escada rolante de ponta cabeça, apoiado no corrimão. O conteúdo publicado incluía ainda humor apelativo, ostentação, divulgação de material adulto e postagens depreciativas.
Segundo internautas, a estratégia do influenciador era “causar vergonha” para atrair atenção e engajamento. Agora, ele é procurado pela polícia e pode responder por crimes previstos na legislação brasileira. Dependendo da investigação, poderá até ser enquadrado na Lei nº 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo), que prevê penas de 12 a 30 anos de prisão, podendo ser agravadas em casos mais graves.
As forças policiais seguem em buscas na capital, e qualquer informação sobre o paradeiro do influenciador pode ser repassada ao número 190.
Brasileia e Calafate fazem partida isolada do Estadual da 1ª Divisão
Brasileia e Calafate fazem neste sábado, 16, a partir das 19 horas, em Brasileia, um jogo isolado pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão. A equipe da fronteira, uma das favoritas ao título, estreia no torneio e o Calafate vai tentar a recuperação depois do início com derrota.
Jogo adiado
A partida entre Atlético Xapuriense e Pista estava programada para ser disputada neste sábado, 16, em Xapuri, mas a diretoria do Pista pediu o adiamento do confronto.
“Os dirigentes do Pista alegaram um problema para o deslocamento até Xapuri e a federação atendeu o pedido. Vamos programar uma nova data”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Andirá e Plácido de Castro fecham 1ª rodada do Estadual da 2ª Divisão
Andirá e Plácido de Castro fazem suas estreias no Campeonato Estadual da 2ª Divisão neste sábado, 16, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, na partida programada para fechar a 1ª rodada. As duas equipes não estão entre as favoritas para o acesso, mas podem surpreender.
Último trabalho
O técnico João Paulo Lourenço comandou o último treinamento do Andirá antes da estreia nessa sexta, 15, no CT do Imperador, e deixou para definir os titulares na Arena.
O zagueiro Victor e o atacante Adriano, destaque do Sub-20, são opções importantes para o primeiro jogo no Estadual.
Antes da estreia
Somente nessa sexta, 15, os dirigentes do Plácido de Castro realizaram as inscrições dos atletas visando a disputa do jogo de estreia no campeonato. O Tigre terá um elenco sem investimentos para tentar o retorno a primeira divisão.
Campeonato Estadual da Série B terá quatro partidas no Sesc
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá quatro partidas neste sábado, 16, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc.
Amigos do Gerson e Epitaciolândia se enfrentam na quadra 1 e Villa City e Montenegro jogam na quadra 2 na abertura da programação.
Na sequência os confrontos são: Café com Leite/Porto Acre x Xapuri e Capixaba x Adesg.
Confronto de invictos
Capixaba e Adesg fazem um confronto de invictos. As duas equipes venceram na estreia e um triunfo neste sábado começará a encaminhar a classificação para a próxima fase do torneio.
Tentar a recuperação
Os times dos Amigos do Gerson e Montenegro entram em quadra em busca da recuperação na Segundona. As equipes foram derrotadas na abertura da competição.
