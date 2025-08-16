Influenciador provoca falso alarme de bomba e paralisa aeroporto em Porto Velho

Com mais de 10 mil seguidores, Enzo Master já tinha histórico de polêmicas e agora é procurado pela polícia

O influenciador digital conhecido como Enzo Master foi apontado como responsável pelo falso alarme de bomba que paralisou o Aeroporto Internacional de Porto Velho na noite de quinta-feira (15). Com mais de 10 mil seguidores no Instagram, ele já havia protagonizado diversos episódios de perturbação pública na capital em busca de visualizações. Após a repercussão do caso, desativou seu perfil na rede social.

Entre as ações registradas em vídeos, Enzo chegou a se jogar na fonte do hall de entrada do Porto Velho Shopping e descer uma escada rolante de ponta cabeça, apoiado no corrimão. O conteúdo publicado incluía ainda humor apelativo, ostentação, divulgação de material adulto e postagens depreciativas.

Segundo internautas, a estratégia do influenciador era “causar vergonha” para atrair atenção e engajamento. Agora, ele é procurado pela polícia e pode responder por crimes previstos na legislação brasileira. Dependendo da investigação, poderá até ser enquadrado na Lei nº 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo), que prevê penas de 12 a 30 anos de prisão, podendo ser agravadas em casos mais graves.

As forças policiais seguem em buscas na capital, e qualquer informação sobre o paradeiro do influenciador pode ser repassada ao número 190.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários