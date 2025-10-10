Acre
Inflação em Rio Branco fica em 0,46% em setembro e é puxada pela alta na energia elétrica
A inflação em Rio Branco ficou em 0,46% no mês de setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 09, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado mostra uma aceleração em relação a agosto, quando o índice havia recuado 0,08%.
Com o desempenho de setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da capital acreana acumula alta de 2,42% no ano e 4,48% nos últimos 12 meses, levemente abaixo da média nacional, que ficou em 3,64% no ano e 5,17% em 12 meses.
O principal fator de pressão sobre os preços em Rio Branco foi a energia elétrica residencial, que subiu 7,86% em setembro. A variação reflete o fim da incorporação do Bônus de Itaipu nas contas de agosto e a vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, em vigor desde o início do mês, que adiciona R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.
Com isso, o item energia elétrica foi o maior impacto individual no índice geral, puxando o grupo Habitação, que apresentou forte alta em todo o país (2,97%). Mesmo com o aumento expressivo no mês, o acumulado da energia elétrica em Rio Branco ainda é moderado: 4,84% no ano, com queda de 2,11% nos últimos 12 meses.
Os produtos alimentícios no domicílio caíram 0,41% em média, enquanto as refeições fora de casa também desaceleraram — de 0,50% em agosto para 0,11% em setembro.
Entre as 16 regiões pesquisadas pelo IBGE, Rio Branco teve uma das menores variações de inflação do país em setembro, ao lado de Salvador (0,17%) e Belém (0,27%). A maior alta foi observada em São Luís (1,02%), impulsionada pelo reajuste de energia elétrica de 27,30%.
No total nacional, o IPCA subiu 0,48% em setembro, revertendo a deflação de -0,11% registrada em agosto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos, apresentou alta de 0,41% em Rio Branco no mês de setembro.
O acumulado do INPC na capital chega a 2,25% no ano e 4,40% em 12 meses, abaixo da média nacional (3,62% e 5,10%, respectivamente).
Acre
Campanha Outubro Rosa leva informação, prevenção e atendimento às mulheres em mutirão em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na noite desta quinta-feira, 8, uma ação especial em alusão à campanha Outubro Rosa, na Unidade Básica de Saúde José Maria Souza Santos. O evento integrou a programação municipal do movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
Durante a programação, foram oferecidos atendimentos em horário estendido, garantindo maior acesso aos serviços de prevenção e cuidado para as mulheres do município. Centenas de atendimentos foram realizados, incluindo exames preventivos, consultas médicas, atendimentos de enfermagem, orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de palestras educativas e sorteio de brindes.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o objetivo das ações é reforçar o compromisso da gestão com a saúde da mulher e incentivar a busca pelos serviços de prevenção. “O Outubro Rosa é uma campanha de extrema importância, pois reforça o cuidado com a saúde feminina. Queremos que cada mulher de Brasiléia tenha acesso a exames, orientações e acompanhamento médico de qualidade. A prevenção salva vidas, e nossa equipe está empenhada em garantir esse acolhimento”, destacou o secretário.
Francélio Barbosa ressaltou ainda que as ações não se limitam a um único dia, mas fazem parte de um cronograma contínuo de atividades voltadas à saúde da mulher em todas as unidades básicas do município. “Durante todo o mês, a pedido do nosso prefeito Carlinhos do Pelado. Nossas equipes estarão realizando mobilizações, palestras e atendimentos específicos para fortalecer essa rede de cuidado e incentivar o diagnóstico precoce. O autoexame, a mamografia e a consulta regular são atitudes que fazem toda a diferença”, completou.
O Outubro Rosa é um movimento mundial que ocorre anualmente com a missão de conscientizar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de incentivar as mulheres a manterem hábitos saudáveis e realizarem seus exames de rotina.
Acre
Expo Envira 2025 tem abertura oficial com grandes anúncios, emoção e show de Israel Novaes
Envira (AM), 10 de outubro de 2025 — A cidade de Envira viveu uma noite inesquecível nesta quinta-feira (9), com a abertura oficial da Expo Envira 2025, a tradicional Feira do Produtor, que retorna com força total após anos de abandono. Criada pelo prefeito Ivon Rates, a festa reúne o melhor do agro, da economia rural e das tradições do campo, trazendo de volta o orgulho e o protagonismo do produtor rural envirense.
O evento acontece no Centro de Eventos Agropecuários de Envira (CENA), espaço que também foi totalmente revitalizado pela atual gestão. O local, que por muitos anos permaneceu sem uso e em condições precárias, foi recuperado e entregue à população para sediar novamente uma das maiores celebrações do interior do Amazonas.
Autoridades e convidados marcam presença
A cerimônia de abertura contou com a presença do deputado federal Átila Lins, que anunciou novas parcerias e investimentos importantes para o município, especialmente nas áreas de infraestrutura rural, fomento ao agronegócio e apoio ao pequeno produtor.
“Envira está no caminho do progresso. É uma alegria ver a cidade renascer, ver o produtor rural valorizado novamente. O prefeito Ivon Rates está de parabéns pela dedicação e por devolver ao povo essa festa tão importante”, destacou o deputado Átila Lins.
O prefeito Ivon Rates fez um discurso emocionado, ressaltando a importância do evento para a economia local e para a valorização da cultura do campo:
“A Expo Envira é mais do que uma feira, é um símbolo da força do nosso povo. Resgatamos não apenas uma tradição, mas um espaço de oportunidades, de aprendizado e de lazer para toda a população. O produtor rural de Envira voltou a ter vez e voz”, afirmou o prefeito Ivon Rates.
Beleza e tradição: escolha da Rainha do Rodeio
Durante a programação da noite, aconteceu a esperada escolha da Rainha do Rodeio 2025, vencida pela jovem Lohane, de apenas 15 anos, que encantou o público e os jurados com simpatia e carisma. Ela será a representante oficial da festa durante os dias de rodeio.
“É um sonho estar aqui, representando as mulheres e os jovens do nosso município. A Expo Envira é uma festa linda, e eu quero viver cada momento com alegria e gratidão”, disse Lohane, emocionada após ser coroada.
Presenças ilustres e união regional
O evento também contou com a presença de representantes da Prefeitura de Feijó, vereadores de cidades vizinhas e autoridades regionais, entre elas o vice-prefeito de Eirunepé, Amaurílio, e o vereador de Manaus, Elan, que destacaram a importância da integração entre os municípios do sul do Amazonas e do Acre.
Encerramento com show nacional
A primeira noite foi encerrada com um grande show do cantor sertanejo Israel Novaes, que levou o público ao delírio com sucessos que animaram milhares de pessoas no CENA.
Programação segue até o dia 12
A Expo Envira 2025 continua com uma programação intensa até o dia 12 de outubro, incluindo palestras técnicas, competições de rodeio, feira do produtor, exposições agropecuárias, atrações culturais e shows musicais.
Texto: Fabrício Mendes
Fatos: Aston Mello
Acre
Prefeitura executa recuperação e melhorias no Ramal do Porvir km 20 e beneficia dezenas de famílias rurais
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está executando serviços de recuperação e melhorias no Ramal do Porvir, localizado no km 20, beneficiando dezenas de famílias que vivem e produzem na região.
O trecho em questão concentra produtores de peixe, suínos, gado e diversas culturas agrícolas, sendo uma importante rota para o escoamento da produção local. Os serviços de limpeza, drenagem e piçarramento realizados pela equipe da prefeitura vão garantir melhores condições de tráfego, especialmente com a chegada do período do inverno amazônico.
De acordo com o secretário de Obras, Amarildo Ribeiro, a ação segue uma determinação do prefeito Sérgio Lopes, que tem como prioridade levar melhorias aos produtores rurais de todas as regiões do município.
“Estamos trabalhando sem parar para atender o maior número possível de produtores rurais. Essa é uma determinação do nosso prefeito, que tem um olhar especial para o setor produtivo”, destacou Amarildo.
Além de facilitar o escoamento da produção, a recuperação dos ramais também traz benefícios diretos para o transporte escolar, já que a comunidade do Porvir concentra um grande número de alunos das redes municipal e estadual de ensino.
Com esse trabalho, a Prefeitura de Epitaciolândia reforça seu compromisso com o desenvolvimento rural e a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem e produzem no campo.
