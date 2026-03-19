Infectologista explica sintomas e transmissão da Mpox após primeiro caso confirmado na fronteira do Acre

Thor Dantas esclarece que doença é transmitida principalmente por contato direto, inclusive sexual, mas raramente apresenta quadros graves

O médico infectologista e hepatologista Thor Dantas comentou sobre os sintomas e forma de contágio da doença Mpox, após o primeiro caso confirmado na fronteira do Acre. Segundo ele, a Mpox é uma infecção viral causada por um vírus semelhante ao da varíola, que causa lesões na pele do tipo bolhas e vesículas, parecidas com as da catapora.

“Ela é transmitida principalmente através do contato, e um tipo de contato muito eficiente na sua transmissão é o contato sexual”, explica o médico.

O especialista ressalta que, embora sejam comuns as lesões genitais, essa não é a única forma de contágio. A doença também pode ser transmitida pelo contato direto com lesões na pele, por objetos contaminados e, em alguns casos, por vias respiratórias.

Sintomas e gravidade

O médico afirma que a Mpox geralmente é uma doença benigna, que não oferece risco de vida e muito raramente apresenta quadros graves com complicações.

“Ela causa sintomas de desconforto, dor, infecção local e, a depender do lugar onde afete, como região genital ou anal, pode também produzir dores ao evacuar. Porém, apesar de dificilmente apresentar quadros graves, é uma doença que causa bastante desconforto”, afirma Dantas.

Baixo risco de surto

Para o médico, é importante conscientizar a população de forma clara para evitar situações de angústia. Ele esclarece que um surto em grande escala não é provável, pois a Mpox não possui uma transmissibilidade que permita uma disseminação em grandes proporções.

“Diferente de um vírus respiratório, por exemplo, onde a principal forma de transmissão é a respiratória, a Mpox necessita de um contato pessoa-pessoa”, esclarece o infectologista.

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