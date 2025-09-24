Cotidiano
Inep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPL
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) conclui nesta quarta-feira (24) a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL).
As provas do ensino fundamental foram feitas na terça-feira (23). Hoje, serão aplicadas as provas de ensino médio. A previsão é que os gabaritos sejam divulgados no dia 6 de outubro.
O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.
Áreas de conhecimento
No caso do ensino médio, as provas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:
– ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia)
– matemática e suas tecnologias;
– linguagens e códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física);
– ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).
O Inep define o Encceja como uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Realizado desde 2002, o exame tem participação voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.
Comentários
Cotidiano
Lobo-guará é registrado pela primeira vez em seringal de Sena Madureira no interior do Acre
Avistamento inédito no Seringal Baturité, em Sena Madureira, alerta para a importância da conservação da espécie, classificada como “quase ameaçada” de extinção
Um lobo-guará foi avistado e fotografado por um morador na última terça-feira no Seringal Baturité, em Sena Madureira, a 140 km de Rio Branco. O registro inédito na localidade, relatado com exclusividade à imprensa regional, chama a atenção para a presença do animal, símbolo do Cerrado, em uma área de floresta no Acre.
De acordo com o relato, o avistamento do mamífero ocorreu dentro da propriedade. O lobo-guará, também conhecido como lobo-de-crina, é o maior canídeo da América do Sul e é facilmente reconhecido por suas longas patas, pelagem alaranjada e orelhas grandes.
Espécie está “quase ameaçada”
Apesar de ser um indicador positivo da biodiversidade local, o registro também serve de alerta. A espécie enfrenta graves ameaças devido à ação humana, como a destruição de seu habitat natural, a caça, os atropelamentos e doenças transmitidas por animais domésticos.
Por esses motivos, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica o lobo-guará como “quase ameaçado” de extinção em sua Lista Vermelha. A aparição rara reforça a necessidade de políticas de preservação ambiental na região.
O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é um dos símbolos do Cerrado. Considerado o maior canídeo sul-americano, esse animal é solitário e costuma ser inofensivo e bastante tímido, evitando o contato com humanos. É encontrado em áreas abertas, como campos, onde costuma ser visto no fim do dia e durante a noite.
Atualmente, a espécie sofre com a destruição de seu habitat e também com a expansão da malha rodoviária, que provoca a morte de muitos espécimes por atropelamento. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Brasil abriga quase 90% da população conhecida da espécie ao longo de sua distribuição territorial.
Comentários
Cotidiano
Adesg vence o Independência e conquista 1ª vitória no Estadual
A Adesg venceu o Independência por 1 a 0 nesta terça, 23, no Florestinha, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sub-17. O resultado coloca o Leão na 10ª colocação somando 3 pontos e o Independência e o lanterna com 1.
Rio Branco x Vasco
Rio Branco e Vasco se enfrentam nesta quarta, 24, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da primeira fase do Estadual. O Estrelão ocupa a 5ª colocação com 13 pontos e um triunfo deixará a equipe próxima da classificação. O Vasco soma 7 pontos e é o 8º.
Comentários
Cotidiano
Café com Leite vence o PSC e fica próximo de decidir a Seletiva
O Café com Leite/Porto Acre venceu o PSC por 3 a 0 nessa terça, 23, no ginásio do Sesc, e assumiu a liderança da fase de classificação da Seletiva com 6 pontos. O torneio vai indicar o último representante do Acre para a disputa da Copa Norte de Futsal.
Na outra partida da rodada, Lyon e Preventório empataram por 4 a 4.
Fecha 1ª fase
A primeira fase da Seletiva será fechada nesta quarta, 24, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com mais duas partidas. O PSC enfrenta o Lyon e no segundo confronto o Café com Leite/Porto Acre joga contra o Preventório.
Classificação
1º Café com Leite/Porto Acre 6 Pts
2º PSC 3 Pts
3º Lyon 1 Pt
4º Preventório 1 Pt
Você precisa fazer login para comentar.