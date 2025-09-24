fbpx
Cotidiano

Inep conclui hoje aplicação de provas do Encceja PPL

Publicado

4 horas atrás

em

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) conclui nesta quarta-feira (24) a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Encceja PPL).

As provas do ensino fundamental foram feitas na terça-feira (23). Hoje, serão aplicadas as provas de ensino médio. A previsão é que os gabaritos sejam divulgados no dia 6 de outubro.

O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.

Áreas de conhecimento

No caso do ensino médio, as provas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:

– ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia)

– matemática e suas tecnologias;

– linguagens e códigos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes e educação física);

– ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia).

O Inep define o Encceja como uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e do ensino médio. Realizado desde 2002, o exame tem participação voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada.

Cotidiano

Lobo-guará é registrado pela primeira vez em seringal de Sena Madureira no interior do Acre

Publicado

46 segundos atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Avistamento inédito no Seringal Baturité, em Sena Madureira, alerta para a importância da conservação da espécie, classificada como “quase ameaçada” de extinção

O Lobo-guará foi avistado e registrado por um morador na última terça-feira no Seringal Baturité, em Sena Madureira, interior do Acre. Foto: captada 

Um lobo-guará foi avistado e fotografado por um morador na última terça-feira no Seringal Baturité, em Sena Madureira, a 140 km de Rio Branco. O registro inédito na localidade, relatado com exclusividade à imprensa regional, chama a atenção para a presença do animal, símbolo do Cerrado, em uma área de floresta no Acre.

De acordo com o relato, o avistamento do mamífero ocorreu dentro da propriedade. O lobo-guará, também conhecido como lobo-de-crina, é o maior canídeo da América do Sul e é facilmente reconhecido por suas longas patas, pelagem alaranjada e orelhas grandes.

O registro surpreendente é um indicador positivo da biodiversidade local, mas também serve de alerta. Foto: captada 

Espécie está “quase ameaçada”

Apesar de ser um indicador positivo da biodiversidade local, o registro também serve de alerta. A espécie enfrenta graves ameaças devido à ação humana, como a destruição de seu habitat natural, a caça, os atropelamentos e doenças transmitidas por animais domésticos.

Por esses motivos, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica o lobo-guará como “quase ameaçado” de extinção em sua Lista Vermelha. A aparição rara reforça a necessidade de políticas de preservação ambiental na região.

O termo guará tem origem na língua indígena tupi e significa “vermelho”, sendo uma referência à coloração dos pelos desse animal, os quais, em sua maioria, são laranja-avermelhados. Foto: captada 

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é um dos símbolos do Cerrado. Considerado o maior canídeo sul-americano, esse animal é solitário e costuma ser inofensivo e bastante tímido, evitando o contato com humanos. É encontrado em áreas abertas, como campos, onde costuma ser visto no fim do dia e durante a noite.

Atualmente, a espécie sofre com a destruição de seu habitat e também com a expansão da malha rodoviária, que provoca a morte de muitos espécimes por atropelamento. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Brasil abriga quase 90% da população conhecida da espécie ao longo de sua distribuição territorial.

Cotidiano

Adesg vence o Independência e conquista 1ª vitória no Estadual

Publicado

4 horas atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Adesg e Independência ocupam as últimas posições no campeonato

A Adesg venceu o Independência por 1 a 0 nesta terça, 23, no Florestinha, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Estadual Sub-17. O resultado coloca o Leão na 10ª colocação somando 3 pontos e o Independência e o lanterna com 1.

Rio Branco x Vasco

Rio Branco e Vasco se enfrentam nesta quarta, 24, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da primeira fase do Estadual. O Estrelão ocupa a 5ª colocação com 13 pontos e um triunfo deixará a equipe próxima da classificação. O Vasco soma 7 pontos e é o 8º.

Cotidiano

Café com Leite vence o PSC e fica próximo de decidir a Seletiva

Publicado

4 horas atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

Foto João Valente: Jogos desta quarta decidem quem segue na luta pela vaga do Acre

O Café com Leite/Porto Acre venceu o PSC por 3 a 0 nessa terça, 23, no ginásio do Sesc, e assumiu a liderança da fase de classificação da Seletiva com 6 pontos. O torneio vai indicar o último representante do Acre para a disputa da Copa Norte de Futsal.

Na outra partida da rodada, Lyon e Preventório empataram por 4 a 4.

Fecha 1ª fase

A primeira fase da Seletiva será fechada nesta quarta, 24, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com mais duas partidas. O PSC enfrenta o Lyon e no segundo confronto o Café com Leite/Porto Acre joga contra o Preventório.

Classificação

1º Café com Leite/Porto Acre 6 Pts

2º PSC 3 Pts

3º Lyon 1 Pt

4º Preventório 1 Pt

