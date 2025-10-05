Inédito: Antônio Frota é campeão Brasileiro Master na prova de Resistência

Mais um feito inédito para o ciclismo acreano em Brasília, no Distrito Federal. Antônio Frota (Time Honda) venceu neste domingo, 5, a prova de Resistência do Campeonato Brasileiro Master C1 com um lindo sprint nos metros finais para bater Junio César, de Tocantins. A prova teve um percurso 61 quilômetros e 600 metros e o Capitão Carreta fechou em 1:38:45.340.

“Foi mais uma prova dura. Não existem palavras para descrever a minha felicidade com a segunda medalha de ouro no Campeonato Brasileiro. Esse é mais um título dedicado ao Maurinho (in memoria), minha família e a todos do ciclismo acreano”, declarou Capitão Carreta.

1º ouro

Na prova Contrarrelógio, na sexta, Antônio Frota ganhou o primeiro ouro no Campeonato Brasileiro. Capitão Carreta volta para o Acre invicto e com duas medalhas inéditas.

Classificação final

1º Antônio Frota/AC

2º Junio César Souza/TO

3º Rubens Conceição/GO

4º Jaime Souza/BA

5º André Orsolino/SP

