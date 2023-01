Indisposição fez Gladson não ir a encontro com Lula e bolsonarista Mailza o substitui

Oportunidades são para o programa Jovem Aprendiz e não existe restrição de idade

A Energisa no Acre está recrutando jovens aprendizes para oferecer formação em técnico programador Full Stack. Este ano as vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). A exigência é que os candidatos precisam ter disponibilidade de horário em um turno (manhã ou tarde) e não há restrição de idade.

A analista de Recursos Humanos da Energisa Acre, Andressa Nogueira, explica como funciona o Programa Jovem Aprendiz.

“A formação possui módulos teóricos, realizados pelo Senai, e práticos, etapa em que os aprendizes são recebidos na empresa e têm a oportunidade de praticar os conhecimentos adquiridos em sala de aula”, detalhou.

Durante o curso, a empresa oferece remuneração compatível com o mercado e vale-transporte.

Andressa destaca que o curso deve iniciar em março e é a oportunidade de se diferenciar no mercado de trabalho.

“O mercado de tecnologia tem crescido exponencialmente nos últimos anos e com isso as oportunidades são diversas, tanto na Energisa, quanto em outras empresas. Certamente esta formação será um diferencial no currículo dos profissionais que aproveitarem essa chance”.

Tem interesse? Acesse o link e se inscreva: https://jobs.kenoby.com/ grupoenergisa/job/aprendiz- afirmativa-para-pessoa-com- deficiencia-pcd/ 639105abfa7a29cda5be7098?utm_ source=website

Outras vagas

Confira outras vagas disponíveis na plataforma de carreiras do Grupo Energisa: https://jobs.kenoby.com/ grupoenergisa.

A Energisa investe no desenvolvimento das pessoas e de suas carreiras. Os profissionais, de todas as áreas, têm oportunidades para especialização e crescimento. Além de incentivo com bolsas de estudos para cursos técnicos, graduação e pós-graduação.

A empresa ainda oferece plano de saúde e seguro de vida, plano odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale alimentação e/ou refeição e auxílio creche. Além disso, a empresa mantém um Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência, Engenheiro Eletricista e Eletricista.

A Energisa é a primeira do setor elétrico brasileiro a ocupar uma posição no Linkedin Top Companies entre as empresas mais desejadas pelos brasileiros para se trabalhar e construir carreira.

Sobre a Energisa

Com 117 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 8,2 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços especializados de call center (Multi Energisa), mercado de contas digitais (fintech Voltz) e a (re)energisa, que atua na geração distribuída, serviços de valor agregado e comercialização de energia.