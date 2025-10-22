Indígenas são baleados ao reagir a invasão de criminosos que se passaram por policiais em Brasileia

Um ataque violento ocorrido na noite de terça-feira (21) deixou o indígena identificado como Manoel Jaminawa (61) ferido a tiros após reagir a uma invasão criminosa em sua residência, localizada no bairro Francisco Peixoto, parte alta da cidade de Brasiléia, na fronteira do Acre.

De acordo com informações repassadas, quatro homens, sendo três armados, chegaram ao local se passando por policiais, mas, pertencia a um grupo criminoso. No momento da ação, Manoel estava em casa com a esposa, o genro e o filho.

Os invasores obrigaram a família a ficar de joelhos e tentaram executar um dos filhos do casal, mas a arma falhou. Ao tentar defender os filhos, Manoel reagiu com um pedaço de madeira, momento em que os criminosos atiraram, atingindo o genro em uma das pernas.

Durante a confusão, o ferido na perna e o folho conseguiram fugir para a mata e só foram encontrados na madrugada por uma guarnição da Polícia Militar, que havia sido acionada para atender a ocorrência.

Ainda segundo as autoridades, os criminosos se voltaram para idoso e o torturaram e efetuaram um disparo que atingiu o solado do pé direito, ficando o projétil alojado no tornozelo. Em seguida, fugiram do local levando um celular que foi recuperado.

Na manhã desta quarta-feira (22), policiais civis foram à residência e constataram que Manoel ainda não havia recebido atendimento médico. Diante da gravidade dos ferimentos e das dificuldades de acesso até a casa, o indígena foi levado ao hospital em uma motocicleta.

A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu localizar dois dos suspeitos, além de apreender uma das armas utilizadas no crime. O caso foi registrado como sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio.

As autoridades seguem nas buscas pelos demais envolvidos na ação criminosa.

