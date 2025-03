Indígena Huni Kuī é esfaqueada pelo marido em tentativa de feminicídio no Acre

Revólver calibre .38 foi furtado em 2023; suspeito planejava ataque a facção rival, segundo denúncia.

Na madrugada desta segunda-feira (31), a Polícia Militar do Acre (2° BPM) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na via Chico Mendes, próximo à Vila do Dner. O suspeito, que já tem histórico criminal incluindo sequestro e cárcere privado, transportava um revólver calibre .38 com seis munições – instrumento furtado da empresa Inviacre no ano passado.

A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima alertar que o indivíduo e outros comparsas se preparavam para buscar a arma no bairro Rosa Linda e atacar membros de uma facção rival no Cidade do Povo. Com as informações, as equipes táticas reforçaram o patrulhamento e interceptaram uma motocicleta com características compatíveis.

Ao perceber a aproximação da viatura, o passageiro – identificado como dono da arma – tentou esconder o revólver na perna do condutor, mas foi surpreendido pela abordagem. O motorista, levado como testemunha, colaborou com os esclarecimentos na Delegacia de Flagrantes (DEFLA).

