Indígena é preso pela PM por tráfico de drogas em Sena Madureira

Publicado

3 horas atrás

em

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM/PMAC) prenderam um homem indígena de 26 anos, por volta das 17h deste sábado, 6, no bairro Centro, em Sena Madureira, pelo crime de tráfico de drogas.

Durante o serviço, a equipe policial recebeu informações de que, em determinada rua do bairro, estaria ocorrendo tráfico de drogas de forma constante e intensa, praticado por indígenas residentes no local, onde eles observavam a movimentação da via e aguardavam a aproximação de usuários para realizar a venda de entorpecentes.

A equipe policial deslocou-se ao endereço com o intuito de realizar rondas e monitorar eventuais movimentações suspeitas. Ao chegar ao ponto indicado, os militares visualizaram um indivíduo deitado em uma rede colocada debaixo de uma das residências, em uma área completamente aberta e de intenso fluxo de pessoas.

No instante em que percebeu a aproximação policial, o suspeito levantou-se de maneira abrupta, colocou algo no bolso da bermuda e tentou evadir-se do local, momento em que a equipe deu ordem de parada, a qual foi ignorada pelo homem. Rapidamente, a guarnição realizou o cerco policial e, logo em seguida, a abordagem.

Durante a revista, foram encontrados dois “macarrões” de substância que aparentava ser maconha, além de R$35,00 em notas diversas. Dentro da rede, estavam cinco trouxinhas de substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína e, ao lado, um vaso contendo um pacote plástico com mais porções da mesma substância, e ainda, 22 “trouxinhas”, provavelmente, de maconha.

Na pesagem, a substância semelhante à cocaína totalizou, aproximadamente, 30 gramas, e a que aparentava ser maconha pesou cerca de 40 gramas. Durante as buscas no local, também foi localizado plástico filme, material comumente utilizado para embalar drogas.

Durante a abordagem, o indivíduo afirmou à guarnição que já foi preso em outras ocasiões, inclusive pelo mesmo delito de tráfico de drogas. A equipe policial o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil local, juntamente com todo o material apreendido, para que a autoridade competente adote as medidas cabíveis.

Geral

Homem armado com terçado invade escola em Rio Branco, rouba alunos e agride adolescente

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Imagens da DCORE mostram criminoso circulando pelo pátio da Escola Clícia Gadelha, roubando dois celulares e fugindo com bicicleta mesmo após ser confrontado por segurança armado.

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) analisam imagens das câmeras de monitoramento da Escola de Ensino Médio Professora Clícia Gadelha, localizada na Estrada do São Francisco, em Rio Branco, para identificar o homem que invadiu o estabelecimento armado com um terçado e agrediu alunos durante um assalto.

A invasão ocorreu na manhã da última sexta-feira (5) e provocou pânico entre estudantes, professores e funcionários. As imagens registram o momento em que o criminoso caminha pela lateral da escola e ataca o primeiro aluno, roubando o celular. Em seguida, ele entra por um portão lateral.

Dentro da instituição, o homem pega uma bicicleta e se prepara para sair, quando percebe outro estudante sentado e usando o telefone. Ele saca o terçado da cintura, aborda o jovem, que entrega o aparelho sem resistência. Mesmo assim, o agressor o atinge com a lâmina de lado, causando hematomas, mas sem ferimentos profundos.

Ao se dirigir para a saída, o assaltante é surpreendido por um segurança que aponta uma arma de fogo em sua direção. O criminoso, no entanto, não se intimida, ergue novamente o terçado e foge levando a bicicleta e os dois celulares.

A ação criminosa aumentou a preocupação de pais e responsáveis, que temem pela segurança dos estudantes e pedem medidas urgentes para reforçar a proteção na escola. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Geral

Mulher é presa após festa com som alto e cheiro de maconha incomodar vizinhança em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Ocorrência foi registrada no bairro Oscar Trovão; suspeita resistiu à ação policial e acabou detida por perturbação do sossego e desobediência.

Uma mulher foi presa em flagrante na madrugada deste domingo (7) no bairro Oscar Trovão, em Cruzeiro do Sul, após vizinhos acionarem a Polícia Militar para denunciar uma festa que ocorria desde a noite anterior, com som alto e suspeita de uso de maconha.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que o volume do som era extremamente elevado, causando incômodo generalizado. Além disso, foi sentido um forte odor de maconha vindo da residência.

A proprietária do equipamento tentou desligar o som quando orientada pelos militares, porém a irmã dela, identificada como Daiane, estava bastante alterada e passou a questionar a presença da guarnição, recusando-se a encerrar a festa e dificultando a ação policial.

Diante da resistência, Daiane foi presa pelos crimes de perturbação do sossego e desobediência. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Geral

Homem é preso após ameaçar filho de 13 anos com faca em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

8 de dezembro de 2025

Por

Adolescente fugiu para evitar agressão; suspeito estava embriagado e foi detido pela Polícia Militar no Conjunto Cumarú.

Foto ilustrativa/ Reprodução

Um homem identificado como José Pereira da Silva foi preso em flagrante neste domingo (7) no Conjunto Cumarú, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar de morte o próprio filho, de 13 anos, utilizando uma faca.

Segundo testemunhas, José chegou à residência em visível estado de embriaguez alcoólica e iniciou uma discussão com o adolescente. Durante o desentendimento, ele pegou uma faca e passou a ameaçar o filho, que, temendo pela própria vida, conseguiu fugir.

A Polícia Militar foi acionada, prendeu o suspeito e apreendeu a arma utilizada na ameaça. José Pereira da Silva foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde ficaram adotadas as providências cabíveis.

