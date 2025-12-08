Indígena é preso pela PM por tráfico de drogas em Sena Madureira

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM/PMAC) prenderam um homem indígena de 26 anos, por volta das 17h deste sábado, 6, no bairro Centro, em Sena Madureira, pelo crime de tráfico de drogas.

Durante o serviço, a equipe policial recebeu informações de que, em determinada rua do bairro, estaria ocorrendo tráfico de drogas de forma constante e intensa, praticado por indígenas residentes no local, onde eles observavam a movimentação da via e aguardavam a aproximação de usuários para realizar a venda de entorpecentes.

A equipe policial deslocou-se ao endereço com o intuito de realizar rondas e monitorar eventuais movimentações suspeitas. Ao chegar ao ponto indicado, os militares visualizaram um indivíduo deitado em uma rede colocada debaixo de uma das residências, em uma área completamente aberta e de intenso fluxo de pessoas.

No instante em que percebeu a aproximação policial, o suspeito levantou-se de maneira abrupta, colocou algo no bolso da bermuda e tentou evadir-se do local, momento em que a equipe deu ordem de parada, a qual foi ignorada pelo homem. Rapidamente, a guarnição realizou o cerco policial e, logo em seguida, a abordagem.

Durante a revista, foram encontrados dois “macarrões” de substância que aparentava ser maconha, além de R$35,00 em notas diversas. Dentro da rede, estavam cinco trouxinhas de substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína e, ao lado, um vaso contendo um pacote plástico com mais porções da mesma substância, e ainda, 22 “trouxinhas”, provavelmente, de maconha.

Na pesagem, a substância semelhante à cocaína totalizou, aproximadamente, 30 gramas, e a que aparentava ser maconha pesou cerca de 40 gramas. Durante as buscas no local, também foi localizado plástico filme, material comumente utilizado para embalar drogas.

Durante a abordagem, o indivíduo afirmou à guarnição que já foi preso em outras ocasiões, inclusive pelo mesmo delito de tráfico de drogas. A equipe policial o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil local, juntamente com todo o material apreendido, para que a autoridade competente adote as medidas cabíveis.

