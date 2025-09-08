Indígena é preso acusado de agredir e ameaçar esposa no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, realizou na tarde desse domingo, 7, a prisão de um indígena acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a própria companheira. O caso ocorreu em agosto do ano passado e vinha sendo investigado pela equipe da unidade. A ação contou com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).

De acordo com o delegado titular de Marechal Thaumaturgo, Marcílio Laurentino, assim que tomou conhecimento dos crimes, representou pela concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima. No entanto, o autor, que residia na Aldeia Mangueiras, localizada às margens do Rio Breu, passou a se esconder para evitar a notificação do oficial de Justiça.

“Diante da dificuldade em localizá-lo, representamos pela prisão do acusado. Porém, devido ao difícil acesso à região e ao fato de ele constantemente se esconder na mata quando percebia a presença policial, contamos com o apoio da FUNAI, que colaborou trazendo o investigado até a sede do município. Foi então que conseguimos efetuar a captura e dar voz de prisão”, explicou o delegado.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Marechal Thaumaturgo, onde permanece preso à disposição da Justiça. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, 8.

