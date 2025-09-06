Indígena é morto a golpes após sessão de violência extrema em praia de Feijó

Um indígena identificado como Francisco Paiva Kulina, de 39 anos, foi encontrado morto na noite de sexta-feira (5), na principal praia de Feijó, município a 350 quilômetros de Rio Branco. O corpo apresentava marcas de espancamento, indicando que a vítima teria sido assassinada após uma sessão de violência brutal.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h para atender a ocorrência. Segundo relatos, o local é conhecido por frequentes brigas entre indígenas em situação de embriaguez. Ao chegarem, os policiais encontraram Francisco já sem vida, com evidentes sinais de agressão.

Testemunhas apontaram dois possíveis envolvidos no homicídio. Em menos de duas horas, uma equipe do 7º Batalhão conseguiu prender um dos suspeitos, que foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil. O segundo suspeito continua foragido.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a motivação e as circunstâncias do crime. Este é o segundo assassinato registrado em Feijó em menos de uma semana. Na última segunda-feira (1º), Izaqueu Souza de Oliveira foi sequestrado, degolado e enterrado em uma cova rasa no município.