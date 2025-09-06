Geral
Indígena é morto a golpes após sessão de violência extrema em praia de Feijó
Polícia Militar prende um dos suspeitos; crime é o segundo homicídio em menos de uma semana no município
Geral
Réu por homicídio de indígena é executado antes do julgamento
Corpo de Izaqueu Souza foi encontrado em cova rasa em Feijó; polícia investiga possível “queima de arquivo”
O assassinato de Izaqueu Souza Oliveira, um dos réus denunciados pela morte do indígena Ribamar Kaxinawá, transformou-se em mistério para a Polícia Civil de Feijó. O acusado, que respondia ao processo em liberdade, deveria participar por videoconferência do júri popular, realizado nos dias 1º e 2 de setembro, na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, após pedido de desaforamento.
No entanto, Izaqueu não compareceu à sessão. Ele havia desaparecido na noite de domingo (31), véspera do julgamento, e seu corpo foi localizado 24 horas depois, em uma cova rasa próxima a um igarapé no bairro Vitória, em Feijó. A vítima apresentava diversas perfurações por faca e sinais de decapitação.
Segundo a denúncia, Izaqueu era apontado como um dos executores diretos do crime contra o indígena. Seu interrogatório poderia esclarecer pontos-chave da investigação, incluindo o possível envolvimento de outros suspeitos.
Mesmo já morto, o réu acabou sendo condenado a 34 anos de prisão pelos crimes de homicídio, integração a organização criminosa e corrupção de menores. No julgamento, onze acusados foram sentenciados: cinco por homicídio, corrupção de menores e participação em organização criminosa; os demais, por corrupção de menores e integrar facção.
A Polícia Civil de Feijó investiga se a execução de Izaqueu foi uma ação de “queima de arquivo” para impedir revelações durante o júri.
Geral
Justiça mantém monitoramento eletrônico para acusados da ‘quadrilha do Pix’
Juiz da Vara das Garantias indeferiu pedido da defesa, que alegava excesso de prazo nas investigações
Os 13 integrantes da chamada “quadrilha do Pix”, presos em abril deste ano durante uma operação conjunta do GAECO/MPAC e do BOPE, vão continuar sendo monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A decisão foi do juiz Marcus Rafael, da Vara das Garantias, que indeferiu o pedido da defesa para revogação da medida.
No requerimento, os advogados dos acusados pediram a suspensão do monitoramento ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, sob o argumento de excesso de prazo na conclusão das investigações. O Ministério Público do Acre se manifestou contra a solicitação.
Ao justificar a decisão, o magistrado destacou que se trata de um processo complexo, envolvendo diversos réus, o que torna necessária a prorrogação do prazo para a conclusão das apurações.
A quadrilha, liderada por Bruno Ricardo Pires Carioca, foi flagrada em uma casa de luxo que funcionava como “escritório do crime”, usada para aplicar golpes principalmente contra idosos. Segundo as investigações, o grupo movimentava até R$ 250 mil por dia, utilizando dados bancários das vítimas para realizar transferências.
Durante a operação, os policiais apreenderam 30 celulares, 200 chips, carregadores e anotações da contabilidade do grupo criminoso. Cada integrante tinha metas diárias a cumprir.
Geral
Condenado a 12 anos por estupro de enteada é preso em Guajará-Mirim (RO) após tentativa de fuga para Bolívia
Genival L. V., 49 anos, foi capturado pela Polícia Civil; crime ocorreu em Humaitá (AM) em 2014. Acusado havia escapado de perseguição popular em Porto Velho
A Polícia Civil prendeu Genival L. V., 49 anos, condenado a 12 anos de prisão por estuprar a enteada em Humaitá (AM) em 2014. O criminoso foi capturado nesta sexta-feira, dia 5, em Guajará-Mirim, cidade fronteiriça com a Bolívia, onde provavelmente tentava buscar refúgio internacional para escapar da Justiça brasileira.
Genival havia sido alvo de uma perseguição de populares em Porto Velho na semana passada, mas conseguiu evadir-se antes da chegada das autoridades. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Guajará-Mirim, que atuaram com base em informações sobre seu paradeiro.
O condenado aguarda agora a transferência para o sistema prisional do Amazonas, onde cumprirá a pena pelo crime de estupro. O caso reforça a cooperação interestadual no combate à impunidade de crimes violentos. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de novos desdobramentos investigativos.
