Indígena deixa aldeia é cria empresa de diaristas e ajuda mulheres da periferia: ‘Futuro mais justo’

Cris Menezes/YaconNews

Na noite desta sexta-feira (07), às vésperas do Dia Internacional da Mulher, policiais militares do 8º Batalhão, através do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), demonstraram que seu compromisso vai muito além do patrulhamento tradicional. Em uma situação inesperada, a equipe foi acionada para prestar apoio a uma parturiente que, em trabalho de parto, precisava de assistência urgente.

Em meio às dores, a mãe deu à luz ao pequeno Luiz na rua, em condições precárias. Foi então que os policiais do GIRO, sem hesitar, assumiram o controle da situação. Com todo o cuidado e atenção, auxiliaram no transporte da parturiente e do recém-nascido, utilizando uma cadeira para conduzi-la até uma rua pavimentada, onde a equipe do SAMU estava a postos para o atendimento necessário.

Graças à rápida e eficiente ação dos militares, tanto a mãe quanto o bebê foram encaminhados com segurança ao hospital local. O gesto de solidariedade e humanidade reforça o verdadeiro compromisso dos policiais: proteger, servir e salvar vidas.

Neste Dia Internacional da Mulher, a história dessa mãe e de seu pequeno guerreiro Luiz ganha ainda mais significado. Em meio a desafios e dificuldades, a força feminina se destaca, e o apoio de heróis fardados mostra que a segurança pública também é uma missão de amor e empatia.

Veja vídeo:

