Índia pode proibir jogos online que envolvem dinheiro, alegando dependência

O governo da Índia planeja proibir os jogos online jogados com dinheiro, segundo uma proposta de lei apresentada nesta terça-feira (19), o que seria um duro golpe para um setor que atraiu bilhões de dólares em investimentos estrangeiros.

Citando danos psicológicos e financeiros que podem ser causados por esses jogos, o projeto de lei sobre promoção e regulamentação de jogos online diz que nenhuma pessoa “oferecerá, ajudará, será cúmplice, induzirá ou, de outra forma, se entregará ou se envolverá” na oferta de jogos online com dinheiro e serviços desse tipo.

O projeto de lei de 13 páginas, que ainda não foi tornado público, mas foi visto pela Reuters, descreve um jogo online a dinheiro como aquele jogado por um usuário que deposita dinheiro na expectativa de ganhar dinheiro e outros ganhos.

O mercado indiano para esse tipo de jogo deve valer US$ 3,6 bilhões até 2029, segundo a empresa de capital de risco Lumikai.

Os endossos dos principais jogadores de críquete indianos e outros esforços de marketing aumentaram o apelo e o interesse dos investidores em aplicativos de jogos com dinheiro real, como os populares jogos de fantasia de críquete operados pelas startups Dream11 e Mobile Premier League.

A Dream11 tem uma avaliação de US$ 8 bilhões, enquanto a Mobile Premier League está avaliada em US$ 2,5 bilhões, segundo dados da PitchBook.

O governo indiano há muito se preocupa com o fato de esses jogos causarem dependência.

O ministério de TI da Índia, que elaborou o projeto de lei, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A MPL e a Dream11 não quiseram comentar.

Nos jogos de fantasia de críquete no Dream11, os usuários criam suas equipes pagando apenas 8 rúpias (US$0,19), com um prêmio total de 1,2 milhão de rúpias indianas (US$ 14.000). Os aplicativos se tornam mais populares durante a temporada da Indian Premier League, um dos torneios de críquete mais populares do mundo.

O projeto de lei estabelece que qualquer pessoa que ofereça esses jogos com dinheiro pode ser condenada a uma pena de prisão de até três anos e multa.