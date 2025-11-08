Flash
Índia manchineri sofre escalpelamento ao operar draga no rio Acre, em Assis Brasil
Vítima foi resgatada em estado grave e transferida para atendimento especializado em Rio Branco
Uma jovem de 20 anos sofreu um acidente de extrema gravidade enquanto trabalhava na operação de uma draga no rio Acre, na região do bairro Bela Vista, em Assis Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru. A vítima foi identificada como Wuali Castro Salomão Manchinéri.
De acordo com informações preliminares, os cabelos da jovem ficaram presos no maquinário durante o funcionamento do equipamento, ocasionando o arrancamento do couro cabeludo. Sem conseguir se soltar, ela permaneceu presa à estrutura da draga até que pessoas que estavam no local acionassem socorro.
O resgate foi mobilizado após um homem que presenciou o acidente entrar em contato com um amigo por telefone, solicitando o acionamento imediato de uma ambulância. Wuali recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, posteriormente, foi encaminhada ao hospital de Brasiléia.
Devido à complexidade dos ferimentos e à necessidade de atendimento especializado não disponível na unidade regional, a paciente será transferida em caráter de urgência para Rio Branco, onde seguirá em acompanhamento médico intensivo.
O estado de saúde da jovem é considerado delicado. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.
Dois acidentes no mesmo trecho de Brasiléia deixam motociclistas feridos
Ocorrências foram registradas no cruzamento que liga as avenidas Manoel Marinho Montes e Rui Lino
Dois acidentes envolvendo motocicletas e carros foram registrados quase simultaneamente na noite desta sexta-feira (8), em Brasiléia, deixando os condutores das motos com ferimentos. As ocorrências aconteceram por volta das 23h, em um trecho que liga duas das principais avenidas da cidade — Manoel Marinho Montes e Rui Lino — área com histórico de colisões e que dá acesso à BR-317.
O primeiro sinistro foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, um Fiat Uno branco trafega pela Avenida Manoel Marinho Montes e sinaliza para acessar a Avenida Rui Lino, respeitando a via preferencial. No momento da conversão, uma motocicleta modelo Honda/Fan surge, invade a preferencial e colide com a parte dianteira do veículo. O impacto arremessou o motociclista, que caiu violentamente sobre o meio-fio.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.
Minutos depois, um segundo acidente ocorreu praticamente no mesmo ponto. Uma caminhonete Fiat, de cor preta, tentava acessar a Rua Valdemir Lopes quando outra motocicleta modelo Kingo colidiu frontalmente com o veículo ao sair da Avenida Rui Lino em direção à Manoel Marinho Montes, sentido parte alta da cidade.
Os motociclistas e os condutores dos carros não tiveram as identidades divulgadas. Informações preliminares apontam que uma das vítimas sofreu ferimentos graves, e a equipe médica avalia a necessidade de transferência urgente para Rio Branco.
Os dois casos estão sob análise das autoridades competentes. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde atualizado dos feridos não havia sido confirmado.
Veja vídeo do primeiros acidente entre moto e carro modelo Fiat de cor Branca abaixo.
SEGUNDO ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHONETE FIAT E MOTO MODELO KINGO BOLIVIANA.
Procon intensifica fiscalizações em Brasileia e Epitaciolândia no período que antecede a Black Friday
A Black Friday, uma das principais datas do comércio mundial, será realizada em 28 de novembro de 2025. Conhecida pelas grandes promoções e descontos, a data também exige atenção redobrada de consumidores e órgãos fiscalizadores, para garantir que as ofertas anunciadas sejam verdadeiras e respeitem os direitos do consumidor.
Atento a esse período de grande movimentação no varejo, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) está realizando, nesta semana, ações de fiscalização nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, com o objetivo de assegurar a legalidade, transparência e regularidade nas práticas comerciais entre lojistas e clientes.
As equipes estão visitando estabelecimentos do comércio local para verificar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com a chefe da divisão regional do Procon no Alto Acre, Mayra Araújo, as fiscalizações foram intensificadas principalmente nas drogarias, onde já é possível observar produtos em promoção.
“Neste período que antecede a Black Friday, intensificamos os trabalhos nas drogarias, pois muitas delas já iniciaram suas campanhas promocionais. Essa fiscalização é essencial para garantir que os descontos sejam reais e que os consumidores não sejam induzidos ao erro”, afirmou.
A gestora destacou ainda que os fornecedores têm se mostrado colaborativos com as ações fiscalizatórias, e que a presença constante do Procon nas cidades do Alto Acre reforça uma conduta de respeito às leis consumeristas, fortalecendo a confiança entre comerciantes e clientes.
Contudo, os consumidores acreanos devem estar atentos durante este período de compras. A chefe administrativa do Procon, Camila Lima, endossa os cuidados prévios e compartilha dicas essenciais para quem vai às compras neste mês de Black Friday.
“É fundamental que o consumidor pesquise os preços com antecedência, desconfie de ofertas muito vantajosas e exija sempre a nota fiscal. A informação é a melhor ferramenta para evitar prejuízos e garantir uma compra segura”, orientou.
Canais de comunicação
Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor residente nas cidades do Alto Acre pode acionar o Procon pelos números 151 ou (68) 3223-7000, que também funciona pelo aplicativo WhatsApp.
Também é possível registrar reclamações pelo portal www.consumidor.gov.br ou pelo e-mail: [email protected].
Presidente e vereadores de Brasiléia participam do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre
Evento reuniu parlamentares de quatro municípios e debateu empreendedorismo, gestão pública e fortalecimento do Legislativo
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, juntamente com os vereadores Beto Dantas, Almir Andrade, Careca Gadelha e Lucélia Borges, participou do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre, que reuniu representantes dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.
Realizado com o tema “Parlamento Mais Empreendedor”, o encontro teve como propósito fortalecer a atuação do Legislativo municipal, fomentar a troca de experiências entre parlamentares e incentivar iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social da região.
Durante a programação, foram discutidas pautas ligadas ao aprimoramento das Câmaras Municipais, à eficiência na gestão pública e ao estímulo ao empreendedorismo local como ferramenta estratégica para impulsionar o crescimento regional.
O presidente Marquinhos Tibúrcio ressaltou a relevância da integração entre os parlamentos do Alto Acre.
“Momentos como este contribuem para o fortalecimento do trabalho legislativo e para o desenvolvimento conjunto dos municípios da nossa região”, afirmou.
A agenda reforça o compromisso dos parlamentares em buscar soluções conjuntas e ampliar o diálogo regional para construir políticas públicas mais efetivas e alinhadas às demandas da população.
