Índia manchineri sofre escalpelamento ao operar draga no rio Acre, em Assis Brasil

Vítima foi resgatada em estado grave e transferida para atendimento especializado em Rio Branco

Uma jovem de 20 anos sofreu um acidente de extrema gravidade enquanto trabalhava na operação de uma draga no rio Acre, na região do bairro Bela Vista, em Assis Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru. A vítima foi identificada como Wuali Castro Salomão Manchinéri.

De acordo com informações preliminares, os cabelos da jovem ficaram presos no maquinário durante o funcionamento do equipamento, ocasionando o arrancamento do couro cabeludo. Sem conseguir se soltar, ela permaneceu presa à estrutura da draga até que pessoas que estavam no local acionassem socorro.

O resgate foi mobilizado após um homem que presenciou o acidente entrar em contato com um amigo por telefone, solicitando o acionamento imediato de uma ambulância. Wuali recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, posteriormente, foi encaminhada ao hospital de Brasiléia.

Devido à complexidade dos ferimentos e à necessidade de atendimento especializado não disponível na unidade regional, a paciente será transferida em caráter de urgência para Rio Branco, onde seguirá em acompanhamento médico intensivo.

O estado de saúde da jovem é considerado delicado. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

