A Índia registrou 103.558 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (5), o maior número de infecções em um único dia desde o início da pandemia do novo coronavírus.

O número de novos casos diários na Índia tem aumentado constantemente desde 10 de março, com o país registrando também 741.830 casos ativos da doença nesta segunda – o maior desde 20 de outubro.

O primeiro-ministro Narendra Modi realizou uma reunião com o alto escalão do governo no domingo (4) para revisar a situação da Covid-19 no país.

“(Ele) chamou a atenção para evitar a mortalidade em todas as circunstâncias, aumentando a infraestrutura de saúde, disponibilidade de oxigênio, ventiladores, além da logística necessária, e garantir que os protocolos de gerenciamento clínico sejam seguidos em todos os hospitais, bem como para os cuidados domiciliares”, informou o gabinete do primeiro-ministro, em nota.

Modi também determinou que uma equipe de especialistas em saúde pública seja enviada ao estado de Maharashtra, que representou 57% do número de casos do novo coronavírus do país nas últimas duas semanas.

Com os casos desta segunda, a Índia chegou a 12.589.067 infecções pelo novo coronavírus, o terceiro maior do mundo, incluindo 165.101 mortes relacionadas e 11.682.136 recuperações.

O país já aplicou 79.105.163 doses de vacinas contra a Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde.