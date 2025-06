Independência volta aos treinos e Gustavo é desfalque certo

O Censo Demográfico 2022 revelou um crescimento expressivo da população indígena no Acre. Em doze anos, o número de indígenas no estado quase dobrou: passou de 17.578 pessoas em 2010 para 31.694 em 2022, um aumento de mais de 80%. Com isso, o Acre ocupa a 13ª posição entre os estados com maior população indígena no Brasil, de acordo com dados do IBGE.

No ranking nacional, o estado do Amazonas lidera com 490.935 indígenas, seguido por Bahia (229.443) e Mato Grosso do Sul (116.469). O Acre aparece na 13ª posição, superando estados como Amapá, Tocantins, Espírito Santo e outros da Região Sudeste.

A pirâmide etária da população indígena no Acre demonstra um perfil predominantemente jovem, com ampla concentração nas faixas etárias entre 0 e 24 anos. Os dados mostram uma presença contínua também nas faixas de 25 a 49 anos, com número decrescente a partir dos 50 anos, refletindo os desafios de acesso à saúde e qualidade de vida nos territórios.

A maior parte da população indígena do Acre vive em Terras Indígenas, representando 61,79% do total. Já 38,21% dos indígenas vivem fora dessas áreas, em áreas urbanas ou rurais não demarcadas oficialmente.

Outro dado importante trazido pelo levantamento é a taxa de alfabetização entre os indígenas, que chegou a 76,01% no Acre. Ainda assim, 23,99% da população indígena não é alfabetizada, revelando a necessidade de políticas públicas voltadas à educação nas comunidades originárias.

Presença indígena se espalha por todo o estado

Os dados do IBGE mostram que há presença indígena em todos os municípios do Acre, com destaque para Santa Rosa do Purus, Feijó, Jordão, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo — todos com mais de 3 mil indígenas residentes. Especificamente, Santa Rosa do Purus possui 4.297 indígenas, Feijó tem 4.436, Jordão conta com 4.115, Tarauacá registra 3.775 e Marechal Thaumaturgo, 3.355. Outros municípios com populações indígenas relevantes são Porto Walter (868), Cruzeiro do Sul (1.678), Rio Branco (1.827), Assis Brasil (1.207) e Sena Madureira (1.681).

Também aparecem na lista Manoel Urbano (962), Brasileia (282), Xapuri (43), Porto Acre (82) e Epitaciolândia (26). O município de Capixaba registrou o menor número de indígenas no estado, com apenas 7 pessoas autodeclaradas.

