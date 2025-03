Independência vence Galvez por 3 a 1 e é bicampeão acreano

A grande final do Campeonato Acreano terminou neste sábado, 29, com um jogo bem movimentado entre as duas equipes na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). O jogo entre Galvez e Independência foi marcado por fortes emoções, com o time do Tricolor de Aço se defendendo com firmeza e garantindo a conquista do bicampeonato acreano com uma vitória por 3 a 1.

A partida iniciou com o Galvez impondo um ritmo forte e maior presença no campo de ataque. Logo nos minutos iniciais, a equipe tentava pressionar a defesa adversária e buscava oportunidades para abrir o placar. O Independência, por sua vez, adotou uma postura mais cautelosa e apostava nos contra-ataques.

Com o passar do tempo, o Tricolor de Aço começou a equilibrar as ações e passou a chegar com mais perigo ao gol defendido por Patrick. Aos 21 minutos, o esforço foi recompensado. Ancelmo recebeu pelo lado direito e cruzou à meia altura para Anderson Brito, que completou de barriga para o fundo da rede, abrindo o placar para o Independência.

Sem dar tempo para reação, a equipe ampliou a vantagem sete minutos depois. Gustavo fez um cruzamento preciso e encontrou Juan Douglas bem posicionado. O camisa 9 subiu mais que a defesa do Galvez e cabeceou firme para fazer o segundo gol do atual campeão acreano. O Galvez tentou responder rapidamente e conseguiu diminuir o prejuízo aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio de Miranda, Bolacha subiu mais alto que os defensores do Independência e cabeceou com firmeza para o fundo do gol de Tião. Aos 35 minutos, Ângelo arriscou um chute de primeira da entrada da área, mas pegou mal na bola, que saiu longe do gol adversário. Pouco depois, Gustavo recebeu cartão amarelo por falta cometida. Aos 40 do primeiro tempo, o Galvez chegou a empate, mas o gol acabou sendo invalidado pelo bandeirinha. Após uma finalização do ataque do Imperador, o goleiro Tião fez a defesa, mas acabou soltando a bola, que ficou à disposição de Dudu Vieira dentro da pequena área. O camisa 5 do Galvez mandou a bola para o gol, mas a jogada foi anulada pelo árbitro, que marcou impedimento. O jogo seguiu até o final do primeiro tempo com lances dos dois lados, o Galvez tentou empatar com Bolacha, que arriscou um chute de fora da área aos 43 minutos, mas a bola saiu sem oferecer perigo para o gol de Tião, enquanto nos minutos finais, o Independência teve uma chance clara de ampliar sua vantagem. Acará fez bom passe para Anderson Brito, que avançou pelo lado direito de ataque, mas o camisa 7 do Tricolor de Aço errou na definição da jogada, permitindo que o goleiro Patrick ficasse com a bola e evitasse o gol. Já no segundo tempo, o Galvez iniciou a etapa em busca do empate, pressionando o adversário com um volume maior de jogo. O Imperador teve quatro escanteios seguidos logo nos primeiros minutos, mas a defesa do Independência, comandada pelo goleiro Tião, se manteve sólida e evitou qualquer perigo ao gol. Apesar de estar atrás no placar, o Galvez não se intimidou e seguiu tentando, com Marcos Eduardo desperdiçando uma grande chance aos 22 minutos, quando finalizou por cima do gol após receber na pequena área. Enquanto o Galvez tentava de todas as formas chegar ao empate, o Independência, bem postado na defesa, não deixava espaços e ainda aproveitava os contra-ataques. Acará teve uma boa chance aos 29 minutos, quando avançou pela esquerda e cruzou para a área, mas a bola não foi aproveitada pelo ataque tricolor. Mesmo assim, o time continuava perigoso. Aos 39 minutos, o jogo foi decidido. Bê, que já havia sido destaque durante o primeiro tempo, recebeu passe de Acará, saiu livre de marcação e finalizou com categoria para marcar o terceiro gol do Independência. O gol praticamente selou o título do Tricolor de Aço. A grande decisão deste sábado colocou frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Acreano. O Galvez, com 15 gols marcados, lidera o setor ofensivo, com o vice-artilheiro da competição, o atacante Daniego, autor de seis gols. Por outro lado, o Independência aparece pela solidez defensiva, sendo o time menos vazado do estadual, com apenas quatro gols sofridos. A equipe do Tricolor de Aço chega à final com uma impressionante marca de quatro jogos consecutivos sem ser vazada, com a última vez que sua defesa foi superada, ocorrendo no empate com a Adesg por 1 a 1, ainda na quarta rodada da primeira fase.







