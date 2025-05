Independência recebe o GAS e vitória pode garantir vaga no G4

Ramon Dino e Mike Sommerfeld, dois dos principais nomes para o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia deste ano, vão se encontrar neste domingo (11) em uma batalha de poses no Pittsburgh Pro, torneio profissional realizado nos Estados Unidos.

O encontro entre os dois será às 13h e também terá a presença de 13h Samson Dauda e Keone Pearson, ambos da categoria Open Bodybuilding. Ramon também terá um painel no evento, que será mais cedo, às 11h, com a brasileira Eduarda Bezerra, revelação do fisiculturismo no ano passado e terceiro lugar no Olympia 2024 na Wellness.

Eles não vão competir no evento, trata-se apenas de uma apresentação de poses de convidados especiais, não é uma disputa pelo título do torneio. No entanto, o encontro pode mostrar um pouco do físico atual de cada um dos atletas e servir de análises para o Olympia deste ano.

O torneio terá transmissão do canal oficial do evento e custa 29,99 dólares, cerca de R$ 170. As prévias das categorias masculinas serão realizadas no sábado (10), a partir das 14h. As finais começam a partir das 19h. As modalidades femininas serão no domingo (11), nos mesmos horários.

O campeão de cada categoria nas disputas profissionais garante vaga no Mr. Olympia deste ano. A

A brasileira Isabela Nunes, atual campeã do Olympia na categoria Wellness, também será convidada especial do evento, mas não vai disputar o título. Caike Pro, sim, vai competir. Será a estreia do brasileiro como profissional na categoria Classic Physique e tem gerado altas expectativas dos fãs e admiradores.

O torneio também terá outros grandes nomes do fisiculturismo mundial como convidados: Chris Bumstead, Ronnie Coleman, Phil Heat, Flex Lewis, Keone Pearson, Sarah Villegas, Cydney Gillon, Isabelle Nunes e Jen Dorie. Eles farão apresentações especiais de poses para os fãs.

Onde assistir ao Pittsburgh Pro

• Streaming: site oficial do evento (29,99 dólares, cerca de R$ 170)

Programação do Pittsburgh Pro

• Data : 10 e 11 de maio

: 10 e 11 de maio • Local: David L. Lawrance Convention – Pittsburgo, Pensilvânia – Estados Unidos

Sábado (10)

• 13h – meet and greet com Chris Bumstead

13h – meet and greet com Chris Bumstead • 14h – Prévias das categorias masculinas: Open Bodybuilding, Classic Physique e Men’s Physique

14h – Prévias das categorias masculinas: Open Bodybuilding, Classic Physique e Men’s Physique • 19h – Finais das categorias masculinas: Men’s Physique, Classic Physique e Open Bodybuilding

Domingo (11)

• 10h – meet and greet com Wesley Vissers e Lauralie Chapados

10h – meet and greet com Wesley Vissers e Lauralie Chapados • 11h – meet and greet com Ramon Dino e Isabella Nunes

11h – meet and greet com Ramon Dino e Isabella Nunes • 12h – meet and greet Samson Dauda e Eduarda Bezerra

12h – meet and greet Samson Dauda e Eduarda Bezerra • 13h – batalha de poses com Samson Dauda, Keone Pearson, Mike Sommerfeld e Ramon Dino

• 14h – meet and greet com Ronnie Coleman e Mike Sommerfeld

14h – meet and greet com Ronnie Coleman e Mike Sommerfeld • 14h – Prévias das categorias femininas: Women’s Physique, Wellness, Figure e Bikini

14h – Prévias das categorias femininas: Women’s Physique, Wellness, Figure e Bikini • 15h – meet and greet com Keone Pearson e Phil Heat

15h – meet and greet com Keone Pearson e Phil Heat • 19h – Finais das categorias femininas: Women’s Physique, Wellness, Figure e Bikini

