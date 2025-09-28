Cotidiano
Independência goleia e o Acre Esporte vence no Estadual
Independência e Acre Esporte triunfaram na rodada deste sábado, 27, no CT do Cupuaçu, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15.
O Independência goleou o Vasco por 7 a 1 e o Acre Esporte venceu o Rei Artur por 2 a 0.
O Tricolor é líder do grupo 5 com 6 pontos e se aproximou da classificação para a segunda fase.
Partida isolada
Chapecoense e AFEX se enfrentam na segunda, 29, a partir das 14h30, em duelo isolado pela primeira fase do torneio.
Cotidiano
Santa Cruz empata com Atlético, é finalista e garante acesso inédito
O Santa Cruz empatou com o Atlético por 1 a 1 neste sábado, 27, na Arena da Floresta, e é finalista do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e ainda garantiu um acesso inédito para Série A do futebol acreano em 2026. Vini fez o gol do Santa Cruz e Joãozinho marcou para o Atlético.
Bom jogo
Santa Cruz e Atlético realizaram um bom jogo desde o início. O meia Ítalo perdeu duas chances para o Santa Cruz.
Aos 47, após uma cobrança de escanteio, Joãozinho cabeceou e fez 1 a 0, Atlético.
Na volta do intervalo, o Santa Cruz pressionou. Aos 12, Mosquito realizou uma bela jogada e cruzou, Mano Walter perdeu sem goleiro a chance do empate.
O Santa seguiu na pressão e o Atlético buscava os contra-ataques. Aos 42, Fábio Bahia fez um grande lance e bateu, no rebote de Denílson, Vini tocou para empatar.
O Galo ainda tentou pressionar nas jogadas aéreas, mas não conseguiu o gol para forçar as penalidades.
Arbitragem limpa
A arbitragem do rondoniense Jonathan Antero merece destaque. O árbitro esteve seguro e sempre estava próximo dos lances para evitar as reclamações. Os auxiliares Renato Aparecido e Tiago Ferreira também realizaram um bom trabalho.
1º ano como profissional
O Santa Cruz garante um acesso no primeiro ano disputando o futebol profissional. A SAF comanda pelo empresário Alan Pinheiro estará na elite e planeja objetivos ainda mais ousados dentro do futebol acreano.
4 e 11
As finais do Estadual da 2ª Divisão entre Santa Cruz e São Francisco serão disputadas nos dias 4 e 11 de outubro na Arena da Floresta.
Cotidiano
Café com Leite vence o PSC e vai disputar a Copa Norte
O Café com Leite/Porto Acre venceu o PSC por 3 a 1 neste sábado, 27, no ginásio do Sesc, e conquistou o título da Seletiva. O triunfo coloca a equipe do interior na disputa da Copa Norte 2025, torneio programado entre os dias 19 e 25 de outubro em Rio Branco.
Três equipes
Corinthians, Fluminense da Bahia e Café com Leite/Porto Acre irão representar o Acre na Copa Norte. A competição volta a ser disputada no Acre depois de 13 anos.
“Conseguimos fechar a nossa programação. As equipes terão um tempo de preparação e vamos torcer por grandes campanhas no torneio”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Cotidiano
Assermurb e Grêmio Xapuriense decidem Campeonato Estadual Sub-16
Assermurb e Grêmio Xapuriense decidem neste domingo, 28, a partir das 15h30, no CT do Cupuaçu, o Campeonato Estadual Feminino Sub-16. As duas equipes entram para o confronto em igualdade de condições e se o jogo terminar empatado, a definição do título será nas cobranças de penalidades.
4ª competição
A Federação de Futebol do Acre (FFAC) vai fechar a 4ª competição da temporada de 2025.
“Estamos realizando as competições dentro do programado. A nossa é chegar em dezembro com todos os torneios promovidos”, disse o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
