Independência faz o último trabalho antes da estreia no Estadual

Com um treino de bolas paradas nesta quarta, 14, no Marinho Monte, o Independência fez a preparação para a partida de estreia no Campeonato Estadual. O confronto diante do Santa Cruz será nesta quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão.

“Fizemos um bom período de preparação e vamos chegar em um bom nível para o jogo”, declarou o técnico Ivan Mazzuia.

Somente no Tonicão

Ivan Mazzuia não vai divulgar os titulares do Independência após o treinamento.

“A equipe será confirmada somente 30 minutos antes do jogo. Ainda tenho dúvidas e esse é o momento de ter cautela e tomar a decisão correta”, avaliou o treinador.

