Independência enfrenta o Humaitá em busca da recuperação

Independência e Humaitá fazem nesta quarta, 28, a partir das 18 horas, no Tonicão, um duelo de favoritos ao título. O Independência vem de derrota na competição e o Humaitá quer conquistar a segunda vitória.

Independência

O técnico Ivan Mazzuia deve realizar mudanças no Independência. Contudo, o treinador deixou para definir os titulares somente no Tonicão.

“Fizemos um jogo muito abaixo contra o São Francisco e a equipe precisa ser mais forte contra o Humaitá”, declarou o treinador do Tricolor.

Humaitá

O Humaitá deve ter as voltas do zagueiro Carlão e do atacante Diguda. Se vencer, o Tourão assume a liderança da fase de classificação do Estadual com 7 pontos.

Trio de arbitragem

Julian Negreiros apita Independência e Humaitá. Os auxiliares serão Antônio Costa e José Costa.

Relacionado

Comentários