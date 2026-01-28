Cotidiano
Independência enfrenta o Humaitá em busca da recuperação
Independência e Humaitá fazem nesta quarta, 28, a partir das 18 horas, no Tonicão, um duelo de favoritos ao título. O Independência vem de derrota na competição e o Humaitá quer conquistar a segunda vitória.
Independência
O técnico Ivan Mazzuia deve realizar mudanças no Independência. Contudo, o treinador deixou para definir os titulares somente no Tonicão.
“Fizemos um jogo muito abaixo contra o São Francisco e a equipe precisa ser mais forte contra o Humaitá”, declarou o treinador do Tricolor.
Humaitá
O Humaitá deve ter as voltas do zagueiro Carlão e do atacante Diguda. Se vencer, o Tourão assume a liderança da fase de classificação do Estadual com 7 pontos.
Trio de arbitragem
Julian Negreiros apita Independência e Humaitá. Os auxiliares serão Antônio Costa e José Costa.
Comentários
Cotidiano
Ulisses Torres espera regularizações para definir o Rio Branco
O técnico Ulisses Torres espera as regularizações dos volantes Tiago e Marlon Costa para definir os titulares do Rio Branco para o confronto diante do São Francisco. A partida será disputada nesta quinta, 29, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
“Treinamos formamos diferentes, mas o ideal é poder contar com todo o elenco. Ter opções durante a partida é muito importante”, disse Ulisses Torres.
Bolas paradas
O elenco do Rio Branco faz um trabalho de bolas paradas nesta quarta, 29, no José de Melo, e fecha a preparação.
“Realizamos os ajustes necessários. Vamos enfrentar uma equipe com qualidade e por isso a parte tática será fundamental”, comentou o treinador.
Comentários
Cotidiano
Diretoria do Vasco fecha a contratação o atacante Douglas Caé
A diretoria do Vasco fechou a contratação do atacante Douglas Caé, 38. O atleta atuou pelo Ji-Paraná, de Rondônia, e o Belford Roxo, do Rio de Janeiro, em 2025 e chega na Fazendinha para ser o “homem gol” vascaíno na sequência do Estadual e na Copa do Brasil.
“Os números do Caé são excelentes. Precisamos de um atacante finalizador e fizemos uma contratação importante”, declarou o técnico Erick Rodrigues.
Por duas semanas
O atacante Lekinho sofreu uma lesão no tornozelo direito contra a Adesg e ficará entregue ao departamento médico por duas semanas.
Dois períodos
O elenco do Vasco trabalha em dois períodos nesta quarta, 28, na Fazendinha, e inicia a preparação para o jogo contra o Santa Cruz. A partida será disputada no sábado, 30, às 15 horas, no Tonicão.
Copa do Brasil
O Vasco enfrenta o Velo Clube, de São Paulo, na primeira fase da Copa do Brasil. A CBF realiza nesta quarta, no Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos e os vascaínos esperam um sorteio favorável para jogar em casa.
Comentários
Cotidiano
Governo Federal libera mais de R$ 1,2 milhão para ações de Defesa Civil no Acre
O Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, autorizou a transferência de R$ 1.220.232,80 ao Estado do Acre para a execução de ações de proteção e defesa civil. A Portaria nº 208, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28), estabelece que os recursos serão destinados a ações de resposta a desastres, conforme solicitação registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).
O valor será transferido em parcela única, a título de Transferência Legal, e deverá ser utilizado exclusivamente nas ações emergenciais especificadas na portaria, incluindo resposta imediata e recuperação de infraestrutura danificada ou destruída por desastres. O prazo para a execução dos trabalhos será de 180 dias a partir da publicação da portaria.
O ente beneficiário, neste caso o Governo do Acre, terá 30 dias após o término do prazo de execução para apresentar a prestação de contas final, de acordo com o Decreto nº 11.655, de 23 de agosto de 2023. A medida reforça o compromisso da União com a prevenção e resposta a desastres, garantindo recursos para ações emergenciais que visam proteger a população e recuperar estruturas afetadas por eventos naturais.
Você precisa fazer login para comentar.