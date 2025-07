Independência enfrenta jogo decisivo contra o Águia de Marabá pela Série D

O Independência enfrenta o Águia neste sábado, 19, a partir das 15 horas (hora Acre), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, no interior do Pará, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tricolor ocupa a 3ª colocação no grupo A1 com 18 pontos e o Águia é o 5º somando 16.

Independência com mudanças

O Independência terá mudanças na partida contra o Águia. Weverton, gripado, não joga e Jô será improvisado na lateral direita. Polaco entra no ataque na vaga do volante Psica para tornar a equipe mais ofensiva.

Águia tem desfalques

O técnico Sílvio Criciúma ainda não deve contar com cinco jogadores entregues ao departamento médico: Esdras (adutor), Lucão (inflamação no púbis), Pablo (trauma no tornozelo), Mota (inflamação no púbis) e Rômulo (trauma de tórax). Além deles, o meia Kaíque, autor de dois gols no último jogo, está suspenso pelo terceiro amarelo.

No apito

Um trio do Rio de Janeiro apita Águia e Independência. Carlos Henrique Cardoso apita a partida. Ele terá como auxiliares Thayse Marques e Djonaltan Costa.

