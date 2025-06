Independência empata com Trem e se mantém dentro G4 do grupo A1

O Independência empatou com o Trem, do Amapá, por 2 a 2 neste domingo, 29, na Arena da Floresta, no fechamento da 10ª rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Tricolor se mantém dentro do G4 com 15 pontos.

Bem disputado

Independência e Trem fizeram um jogo bem disputado desde o início com muita marcação e procurando atuar em velocidade.

Aos 35, Polaco fez o passe e Eduardo, na frente da área, bateu forte e abriu o placar, 1 a 0 Independência.

No segundo tempo, o técnico Sandro Macapá tornou o Trem mais ofensivo.

Aos 12, a bola foi cruzada e o interminável Aleilson empatou o jogo.

Aos 21, Ivan Mazzuia, comandante do Tricolor, fez mudanças e a mais ousada foi a entrada do atacante Anderson na vaga do zagueiro Jô.

Aos 31, cobrança de escanteio, Jeferson Reis cabeceou para marcar o gol da virada do Trem.

Aos 41, a bola foi cruzada e Foguete tocou a mão na bola dentro da área. Anderson cobrou a penalidade e empatou a partida.

Próxima partida

A próxima partida do Independência na Série D será contra o GAS no sábado, 5, às 16 horas (hora Acre), no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima.

Classificação

1º Tuna Luso/PA 21 Pts

2º Manauara/AM 20 Pts

3º Águia/PA 15 Pts

4º Independência/AC 15 Pts

5º Manaus/AM 13 Pts

6º Trem/AP 12 Pts

7º GAS/RR 11 Pts

8º Humaitá/AC 1 Pt

