Independência e Tuna Luso empatam em um jogo bem disputado

Independência e Tuna Luso, do Pará, empataram por 0 a 0 nesta terça, 27, na Arena da Floresta, no fechamento da 6ª rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o resultado o Manauara lidera a chave com 12 pontos. A Tuna Luso fica em 2º com 11 e o Independência é 3º também com 11 pontos.

Bem disputado

Independência e Tuna Luso realizaram uma partida bem disputada desde o início. A Tuna criou as melhores chances no primeiro tempo e poderia ter ido em vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, o Tricolor jogou melhor e criou oportunidades com Gustavo e Polaco.

Fala, Mazzuia!

“Fizemos um primeiro tempo longe do ideal e depois melhoramos. Poderíamos ter conquistado uma vitória e vai ser necessário a evolução das equipe para esses confrontos mais equilibrados”, comentou o treinador do Independência, Ivan Mazzuia

Próximo compromisso

O elenco do Independência reapresenta-se nesta quarta, 28, no Marinho e realiza um trabalho de recuperação. O próximo compromisso na Série D será contra o Manaus no sábado, dia 31, às 14h30(hora Acre), no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, no Amazonas.

