Independência e Santa Cruz fazem o jogo de abertura do Acreanão/Sicredi 2026
Em uma reunião realizada na tarde desta quinta, 16, na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), foram definidos os detalhes do Acreanão/Sicredi da 1ª Divisão 2026. Independência e Santa Cruz, campeões das Séries A e B, fazem o jogo de abertura da competição no dia 12 de janeiro.
Fórmula de disputa
As oito equipes irão jogar em si na fase de classificação e os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. O 1º e o 2º na fase de classificação terão a vantagem de jogar por dois resultados iguais nas semifinais. O título vai ser definido em um jogo único.
3ª vaga na Copa do Brasil
Os times derrotados nas semifinais disputarão a 3ª vaga do Acre na Copa do Brasil em uma única partida sem vantagem. Se o jogo terminar empatado, a vaga vai ser definida nas cobranças de penalidades.
Segunda divisão
Duas equipes serão rebaixadas para a 2ª Divisão na temporada de 2027. O Estadual da 2ª Divisão será disputado por quatro equipes, Atlético, Andirá, Náuas e Plácido de Castro.
TV em todos os jogos
A FFACTV e a TV Gazeta irão transmitir as partidas do Acreanão/Sicredi 2026. A TV Gazeta, em canal aberto, às partidas dos sábados.
1ª rodada
Independência x Santa Cruz
Galvez x São Francisco
Vasco x Rio Branco
Adesg x Humaitá
Acreano Weverton desfalca o Palmeiras em decisão contra o Flamengo
Natural de Rio Branco, o goleiro Weverton Pereira, do Palmeiras, será desfalque na partida decisiva contra o Flamengo neste domingo, 19, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paulista confirmou nesta sexta-feira, 17, que o acreano sofreu uma fissura na mão direita e ficará fora dos gramados por alguns dias.
De acordo com o comunicado divulgado pelo Palmeiras, Weverton passará por um tratamento conservador sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O goleiro de 37 anos, que é titular absoluto e um dos líderes do elenco, lamentou o ocorrido, mas garantiu que a lesão não é grave.
“Infelizmente tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus, não foi nada grave. É hora de tratar, para recuperar bem e voltar 100%. Estamos diante de um momento muito importante da temporada, e tenho certeza que aquele que o Abel [Ferreira] escolher para jogar vai fazer muito bem”, declarou o jogador em vídeo publicado pelo clube.
A ausência do acreano ocorre num momento decisivo para o Verdão, que lidera o Brasileirão com 61 pontos, três a mais que o Flamengo, segundo colocado. O confronto entre os dois times está marcado para domingo, às 16h, no Maracanã, e pode definir os rumos da reta final da competição.
Furação do Norte e Esporte Saúde e Lazer estão nas quartas do Estadual
Furacão do Norte e Esporte Saúde e Lazer estão classificados para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-15. Nesta quinta, 16, o Furacão do Norte goleou o Ecoville por 13 a 0 e o Esporte Saúde e Lazer bateu o Belo Jardim.
Partidas decisivas
O grupo 5 do Estadual Sub-15 terá duas partidas decisivas nesta sexta, 17, no CT do Cupuaçu. Vasco e Acre Esporte abrem a rodada e na sequência o Independência recebe o Epitaciolândia.
Galvez e São Francisco empatam em um jogo com 6 gols
Galvez e São Francisco empataram por 3 a 3 nesta quinta, 16, no Florestinha, em um duelo válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. O Imperador somou 20 pontos e fechou na 2ª colocação. O São Francisco terminou em 3º também com 20 pontos.
“O saldo de gols nos garantiu na segunda posição e, agora, vamos para um outro campeonato. Teremos reforços e o Galvez vai lutar pela conquista do tricampeonato”, declarou o técnico Eriano Santos.
Fecha 1ª fase
O confronto entre Independência e Vasco nesta sexta, 17, a partir das 15 horas, no Florestinha, vai fechar a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. Se o Vasco vencer, termina na 5ª colocação. O Independência cumpre tabela.
