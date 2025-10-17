Independência e Santa Cruz fazem o jogo de abertura do Acreanão/Sicredi 2026

Em uma reunião realizada na tarde desta quinta, 16, na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), foram definidos os detalhes do Acreanão/Sicredi da 1ª Divisão 2026. Independência e Santa Cruz, campeões das Séries A e B, fazem o jogo de abertura da competição no dia 12 de janeiro.

Fórmula de disputa

As oito equipes irão jogar em si na fase de classificação e os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. O 1º e o 2º na fase de classificação terão a vantagem de jogar por dois resultados iguais nas semifinais. O título vai ser definido em um jogo único.

3ª vaga na Copa do Brasil

Os times derrotados nas semifinais disputarão a 3ª vaga do Acre na Copa do Brasil em uma única partida sem vantagem. Se o jogo terminar empatado, a vaga vai ser definida nas cobranças de penalidades.

Segunda divisão

Duas equipes serão rebaixadas para a 2ª Divisão na temporada de 2027. O Estadual da 2ª Divisão será disputado por quatro equipes, Atlético, Andirá, Náuas e Plácido de Castro.

TV em todos os jogos

A FFACTV e a TV Gazeta irão transmitir as partidas do Acreanão/Sicredi 2026. A TV Gazeta, em canal aberto, às partidas dos sábados.

1ª rodada

Independência x Santa Cruz

Galvez x São Francisco

Vasco x Rio Branco

Adesg x Humaitá

