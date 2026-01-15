Independência e Santa Cruz fazem jogo de abertura do 37º Campeonato Estadual

Independência e Santa Cruz fazem nesta quinta, 15, a partir das 17 horas, no Estádio Antônio Aquino Lopes(Tonicão), o jogo de abertura do 37º Campeonato Estadual Sicredi da era profissional. O Tricolor é o atual bicampeão acreano e o Santa Cruz, campeão da 2º Divisão, faz a primeira partida na elite do futebol acreano.

Independência

Com o elenco bastante modificado em relação a última temporada, o Independência vai em busca de um tricampeonato inédito.

O técnico Ivan Mazzuia comandou o último treinamento nessa quarta, 14, no Marinho Monte, mas não divulgou os titulares para a partida.

Santa Cruz

O Santa Cruz faz a estreia cercado de bastante expectativa. A diretoria da Capivara ampliou os investimentos e a meta é a conquista do título e as vagas nas competições nacionais em 2027.

O técnico Sandro Resende vai divulgar os titulares somente uma hora antes do início da partida.

No apito

Jackson Rodrigues será o árbitro de Independência e Santa Cruz. Ele terá como auxiliares Antônio Neilson e Divanilson Martins.

