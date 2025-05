Independência e Manaus disputam uma partida importante dentro do G4

O Independência 3º colocado no grupo A1 com 11 pontos enfrenta o Manaus na 4ª posição com 9 neste sábado, 31, no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, no Amazonas, a partir das 14h30 (hora Acre), pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Quem vencer vai virar o turno dentro da zona de classificação.

Ainda não definiu

O técnico Ivan Mazzuia comandou um treinamento nessa sexta, 30, no CT do Manauara, e deixou para definir os titulares do Independência somente no vestiário da Colina.

“Vamos esperar uma última avaliação física para definir os titulares. Mesmo com um elenco curto, temos boas opções”, comentou Ivan Mazzuia.

Força máxima

O técnico Renatinho Potiguar terá força máxima no Manaus diante do Tricolor. O Manaus vem de vitória contra o GAS fora de casa e sob o novo comando conseguiu resultados importantes.

No apito

Murilo Augusto Amoras, do Pará, apita Manaus e Independência. Os amazonenses Dimmi Yuri das Chagas e Alexsandro Lira serão os auxiliares.

