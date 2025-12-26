Independência e Galvez são os representantes do Acre na Copa Norte

A CBF confirmou as 12 equipes classificadas para a Copa Norte de 2026. O futebol acreano será representado pelo Independência e o Galvez e o campeão do torneio disputa a final da Copa Verde contra o vencedor da Copa Centro-Oeste.

Fórmula de disputa

As 12 equipes serão divididas em dois grupos de seis com jogos de ida e volta na primeira fase. Quatro times de cada grupo avançam para a segunda fase e em dois confrontos os semifinalistas serão definidos. As semifinais e as finais também serão disputadas em partidas de ida e volta.

Data do torneio

A Copa Norte vai ser disputada entre os meses de março e junho, após a realização dos campeonatos estaduais.

Equipes na Copa Norte

Independência-AC

Galvez-AC

Trem-AP

Amazonas-AM

Nacional-AM

Remo-PA

Paysandu-PA

Águia-PA

Porto Velho-RO

Guaporé-RO

GAS-RR

Monte Roraima-RR

