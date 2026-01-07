Cotidiano
Independência e Galvez empatam em um duelo amistoso no Marinho Monte
Independência e Galvez empataram por 2 a 2 nesta terça, 6, no Marinho Monte, em um duelo amistoso como preparação para a disputa do Campeonato Estadual de 2026. João Bravo e Kaike anotaram os gols do Tricolor e Anderson e Marcos Júnior fizeram os gols do Imperador.
Avaliação Tricolor
O técnico Ivan Mazzuia aprovou o treinamento do Independência e elogiou a evolução da parte física e tática.
“Conseguimos melhorar bastante em relação ao primeiro amistoso e essa evolução é fundamental. A meta é chegar no melhor nível na estreia contra o Santa Cruz”, afirmou o treinador do Tricolor.
Fala, Maurício!
“Ainda temos alguns atletas precisando evoluir na parte física e tática, mas o resultado do trabalho foi bastante satisfatório. Temos uma semana para a estreia e vai ser melhorar em todos os fundamentos”, comentou o técnico do Galvez, Maurício Carneiro.
Comentários
Cotidiano
Ulisses Torres comanda tático e definirá titulares para o amistoso
O técnico Ulisses Torres comanda um trabalho tático nesta quarta, 7, no José de Melo, e vai definir os titulares do Rio Branco para o amistoso contra o Humaitá. A partida será disputada nesta quinta, 8, a partir das 15 horas, no José de Melo.
“Teremos um bom amistoso contra o Humaitá e a meta é aproveitar ao máximo o trabalho. Esse é o momento de seguir melhorando e ajustando a equipe para estreia”, declarou Ulisses Torres.
Abandonou o treinamento
O volante Israel abandonou o treinamento dessa terça, 6, no José de Melo, após uma discussão e terá uma reunião com a comissão técnica do Estrelão. O atleta será cobrado pelo ato de indisciplina.
Apresenta reforços
A diretoria do Rio Branco segue no mercado e pretende apresentar reforços ainda nesta semana. Um goleiro, um lateral direito e um volante são esperados no José de Melo.
Comentários
Cotidiano
Peru, Emirados Árabes e Turquia concentram exportações do Acre em 2025
Vendas externas somaram US$ 98,9 milhões, com crescimento de 13%, impulsionadas principalmente por carne bovina, soja e carne suína
Comentários
Cotidiano
Humaitá fica sem Carlos Alberto Dias e deixa Porto Acre
A diretoria do Humaitá anunciou o técnico Carlos Alberto Dias como treinador para a temporada de 2026, Campeonato Estadual e o Brasileiro da Série D, mas por questões de saúde o treinador não seguirá no comando do Tourão e retorna para o Paraná na sexta, 10.
Mudou a base
O elenco do Humaitá iniciou a preparação para o Estadual em Porto Acre. Contudo, o local dos trabalhos no município determinou o retorno para a Rio Branco e o treino dessa terça, 6, foi realizado no campo do Airton.
Amistoso contra o Rio Branco
O técnico interino Alexandro Narciso comanda um trabalho nesta quarta, 7, no Florestinha, e vai definir os titulares para o amistoso contra o Rio Branco. A partida será disputada nesta quinta, 8, a partir das 15 horas, no Tonicão.
Você precisa fazer login para comentar.