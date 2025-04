Independência e Galvez disputam jogo-treino no Marinho Monte

Com objetivos diferentes, Independência e Galvez disputam um jogo-treino neste sábado, 12, a partir das 8h30, no Marinho Monte. O Tricolor trabalha para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D e o Imperador pensa no Estadual Sub-20.

Teste importante

O técnico Ulisses Torres classificou como muito importante o treinamento para a montagem da equipe. O Independência estreia no Brasileiro no sábado, 19, no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, no Amazonas, contra o Manauara.

“Esse é um trabalho chave visando a estreia. Vamos ter uma semana mais curta antes do duelo em Manaus e por isso preciso aproveitar o treinamento no limite”, comentou Ulisses Torres.

Sequência da preparação

O técnico Eriano dos Santos vai aproveitar o treinamento para seguir ajustando o Galvez. A estreia do Imperador no Estadual Sub-20 será no dia 2 de maio contra o São Francisco, no Florestão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários